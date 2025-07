Καπνός: Μόλις και μετά βίας κρατήθηκαν οι περσινές εκτάσεις

Σε μια εποχή που τα βιολογικά προϊόντα χάνουν έδαφος στην καθημερινή κατανάλωση, μια νέα έρευνα της SGMarketing παρουσιάζει τη στρατηγική για την ανάκαμψη του κλάδου: Ανάδειξη της αξίας του, στοχευμένη ενημέρωση του κοινού και στροφή στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο τρίτο διαδικτυακό σεμινάριο «How can organic return to the forefront», που […]

02/07/2025 3' διάβασμα