Κιλκίς: Αμπελουργική άνθηση στην περιοχή με αυξημένη παραγωγή κατά 40% και ποιότητα με σφραγίδα ΠΟΠ

Ιδιαίτερα θετικά διαγράφονται τα μηνύματα για τους αμπελουργούς του Κιλκίς τη φετινή χρονιά, με τον αμπελώνα της περιοχής να επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις προοπτικές του. Από τα συνολικά 6.770 στρέμματα, τα 5.794 δηλώθηκαν ως παραγωγικά, ποσοστό που αγγίζει το 86% της συνολικής έκτασης και το γεγονός αυτό αποτυπώνει μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα υπόλοιπα 976 στρέμματα αφορούν κυρίως νέες φυτεύσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην παραγωγή, δημιουργώντας ωστόσο προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση του αμπελουργικού δυναμικού στο άμεσο μέλλον.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε σημερινή ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η οποία τονίζει ότι η συνολική παραγωγή σταφυλιών για τον φετινό τρύγο ανήλθε στους 4.745 τόνους, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 40% σε σύγκριση με την περσινή, ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, σημαντικό μέρος της παραγωγής συγκεντρώνεται στις περιοχές Γουμένισσα, Γερακώνα, Φιλυριά και Στάθη που βρίσκονται στον πυρήνα της Ζώνης παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και καλύπτουν το 86% της συνολικής παραγωγής της Π.Ε. Κιλκίς. Αντίστοιχα, η παραμεθόρια ζώνη των Πλαγίων, Φανού, Χαμηλού και Ειδομένης συμμετέχει με ποσοστό 6%.

Ως προς τη χρωματική κατανομή, τα λευκά σταφύλια αντιστοιχούν στο 49,5% της παραγωγής, ενώ τα ερυθρά και ερυθρόχροα στο 50,5%, καταδεικνύοντας μια σχεδόν απόλυτη ισορροπία. Η φετινή παραγωγή προήλθε από 35 ποικιλίες που καλλιεργούνται στην περιοχή, με κυρίαρχο το Ξινόμαυρο, το οποίο αντιπροσωπεύει το 15% της συνολικής ποσότητας, περίπου 700 τόνους. Ακολουθούν οι ποικιλίες Merlot (14%), Ασύρτικο (13%), Sauvignon blanc (9%), Cabernet Sauvignon (8%), Ροδίτης (7%), Μαλαγουζιά και Chardonnay (6%), Syrah (5%) και η τοπική Νεγκόσκα (4%).

Κατά την ΔΑΟΚ Π.Ε Κιλκίς, από τη συνολική παραγωγή, το 10% οδηγήθηκε σε απόσταξη, το 33% διακινήθηκε μέσω της Ομάδας Παραγωγών «Εύφορη Γη», ενώ το υπόλοιπο 57% παραδόθηκε απευθείας σε οινοποιεία. Στα οινοποιεία της Π.Ε. Κιλκίς επεξεργάστηκε το 25% της παραγωγής, με το υπόλοιπο 75% να διακινείται σε οινοποιεία σε ολόκληρη σχεδόν τη Βόρεια Ελλάδα – από τα Ιωάννινα έως τη Ροδόπη και από τη Θεσσαλονίκη έως τα Τρίκαλα – στοιχείο που αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα της τοπικής πρώτης ύλης και τον ρόλο της περιοχής ως βασικού τροφοδότη του ελληνικού οινικού τομέα.

Στο μεταξύ, από την επεξεργασία των δηλώσεων συγκομιδής προκύπτει επίσης ότι τα οινοποιεία της Π.Ε. Κιλκίς προτιμούν κυρίως τις ερυθρές ποικιλίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 65% της ποσότητας που επεξεργάστηκε εντός της Περιφερειακής Ενότητας. Αντίθετα, τα οινοποιεία εκτός Κιλκίς απορρόφησαν κυρίως λευκές ποικιλίες, σε ποσοστό 64% των ποσοτήτων που διακινήθηκαν εκτός νομού.

Εν αναμονή της εμφιάλωσης της φετινής σοδιάς, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς εκφράζει την ευχή η νέα χρονιά να αποδειχθεί εξίσου καλή και για τους οινοποιούς, προσφέροντας μια ουσιαστική ανάσα στον απαιτητικό αγώνα της παραγωγής και μεταποίησης του μοναδικού αγροτικού προϊόντος με πιστοποιημένο ονοματεπώνυμο στην περιοχή: Π.Ο.Π. Γουμένισσα – Π.Γ.Ε. Πλαγιές Πάικου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ