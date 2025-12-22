70 χρόνια ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.: Από την εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας στο σήμερα

Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά γεωργικών μηχανημάτων, έχοντας συνδέσει το όνομά της με καθοριστικές περιόδους της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας. Από τα πρώτα χρόνια της εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας, με τα εμβληματικά τρακτέρ Zetor, έως τη σημερινή εποχή των σύγχρονων δενδροκομικών και εξωχώραφων ελκυστήρων Lamborghini και Hürlimann, η εταιρεία υπήρξε σταθερά παρούσα στις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε., Φίλιππος Γοργίας, μιλά στην «Ύπαιθρο Χώρα» για τη μακρά ιστορική διαδρομή της εταιρείας, τις στρατηγικές επιλογές που τη διαμόρφωσαν, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός τομέας. Με ρεαλισμό, αναφέρεται στον γηρασμένο στόλο γεωργικών μηχανημάτων της χώρας, στη στενή σύνδεση της αγοράς με τα Σχέδια Βελτίωσης και στην απουσία ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου για την αγροτική παραγωγή. Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για τον πρωτογενή τομέα, η συζήτηση φωτίζει τόσο τις δυσκολίες όσο και τις προοπτικές, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, όταν επενδύουν στη γνώση, την τεχνική υποστήριξη και τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον αγρότη.

Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. έκλεισε φέτος 70 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά γεωργικών μηχανημάτων. Πώς θα περιγράφατε αυτήν τη διαδρομή;

Πράγματι, η εταιρεία έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία. Η ΔΗΜΗΤΡΑ, που το όνομα είναι εμπνευσμένο από την ισχυρή αρχαία ελληνική θεότητα της φύσης και της γεωργίας εν γένει, ξεκίνησε το 1955 σε μια περίοδο που ο τομέας των γεωργικών μηχανημάτων ανθούσε. Τότε, υπήρχε η ανάγκη εκμηχάνισης της γεωργίας. Η δραστηριότητά της ξεκίνησε με τα Zetor, τρακτέρ τσεχοσλοβακικής προέλευσης, που ήταν ιδανικά για τις ανάγκες του Έλληνα αγρότη σε συνδυασμό με εξαγωγές καπνών. Τότε, βέβαια, με άλλα δεδομένα και με μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγροτική οικονομία. Ο αγροτικός πληθυσμός αποτελούσε μεγάλο μέρος της χώρας, το οποίο δραστηριοποιούνταν με μεγάλες παραγωγές σε ανοιχτές κυρίως καλλιέργειες και λιγότερες δενδροκαλλιέργειες σε σχέση με σήμερα.

Το Zetor ήταν από την αρχή ένα οικονομικό τρακτέρ, ανθεκτικό, στιβαρό δηλαδή αξιόπιστο, άρα κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη του Έλληνα παραγωγού. Για να καταλάβετε, όσα τρακτέρ πωλούνται σήμερα συνολικά στην ελληνική αγορά, τόσα πουλούσε η εταιρεία μας τότε μόνη της. Το Zetor ήταν ό,τι χρειαζόταν για να λύσει τα χέρια του παραγωγού. Μέχρι και σήμερα συναντάμε ακόμα πολλά από αυτά τα παλιά μηχανήματα. Κάποια είναι παροπλισμένα, αρκετά όμως ακόμα λειτουργούν.

Πότε ανέλαβε η εταιρεία την αντιπροσωπεία της Lamborghini στην Ελλάδα για τα τρακτέρ;

Η πρώτη εισαγωγή τρακτέρ Lamborghini έγινε το 1976. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 συμπληρώνουμε 50 χρόνια Lamborghini στην Ελλάδα. Φυσικά, χρειάστηκε χρόνος για να καθιερωθεί η μάρκα στην αγορά. Όμως, καθώς άλλαζαν οι ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και υπήρχε σταδιακή στροφή προς τις δενδροκαλλιέργειες, η Lamborghini αποδείχθηκε ιδανική λύση.

Διέθετε –και συνεχίζει να διαθέτει– μια πολύ μεγάλη γκάμα δενδροκομικών τρακτέρ, καλύπτοντας με ακρίβεια τις ανάγκες του παραγωγού. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που η συνεργασία εξελίχθηκε τόσο θετικά.

Ήταν εξαρχής στρατηγική επιλογή αυτή η συνεργασία;

Αρχικά, η Lamborghini ήρθε συμπληρωματικά, ως μια δεύτερη επιλογή για να ενισχύσουμε την παρουσία μας. Στην πορεία, όμως, αποδείχθηκε μια απόλυτα σωστή και επιτυχημένη απόφαση. Σήμερα, ουσιαστικά, αποτελεί το πιο δυνατό μας προϊόν.

Το 2021 προσθέσαμε και τη Hürlimann, που ανήκει στον όμιλο SDF, με τον οποίο ήδη συνεργαζόμαστε. Η συγκεκριμένη μάρκα είχε ήδη το κοινό της στην Ελλάδα. Έτσι, επεκτείναμε το χαρτοφυλάκιό μας σε τρεις μάρκες τρακτέρ.

Παράλληλα, συμπληρώνουμε τη γκάμα μας με παρελκόμενα από ιταλικούς οίκους, όπως η Nardi (άροτρα, καλλιεργητές, δισκοσβάρνες, φρέζες, καταστροφείς κ.α.) με την Caffini (συρόμενα και αναρτώμενα ψεκαστικά), προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον παραγωγό. Η εταιρία εμπορεύεται επίσης πλήρη γκάμα λιπαντικών για γεωργικά μηχανήματα με 5 μάρκες, την Arbor & OlioBlitz της PETRONAS, VALVOLINE, SDF και Slider.

Αναλάβατε επικεφαλής στην εταιρεία το 2010. Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο;

Ήταν μια περίοδος μεγάλων αλλαγών. Η αγορά τότε ξεκίνησε να εξασθενεί, αλλά πολύ σύντομα ήρθε η οικονομική κρίση, που επηρέασε έντονα και τον αγροτικό κλάδο. Ουσιαστικά, ανέλαβα στα πιο δύσκολα χρόνια της ιστορίας της εταιρείας.

Πώς βλέπετε σήμερα την κατάσταση στον αγροτικό τομέα;

Θα σταθώ σε δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το γεγονός ότι, δυστυχώς, η Ελλάδα έχει ακόμη έναν γηρασμένο στόλο γεωργικών μηχανημάτων. Είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια και σχετική έρευνα από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), για λογαριασμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ). Σκοπός ήταν να διαπιστώσουμε ποια είναι η ηλικία των γεωργικών μηχανημάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Κι όντως διαπιστώθηκε ότι είναι γηρασμένος ο στόλος. Αυτό αμέσως δυσκολεύει τη χώρα μας να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουνε πιο εξελιγμένα μηχανήματα, από τεχνολογικής άποψης.

Το άλλο θέμα, του οποίου τις συνέπειες παρατηρούμε αυτές τις μέρες, όπως και κάθε χρόνο, είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον κάθε αγρότης. Η όποια στήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης απλά δεν είναι επαρκής, σε βάθος χρόνου. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο για τον αγροτικό-παραγωγικό τομέα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Η ανάγκη είναι επιτακτική. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που βλέπουμε τις κινητοποιήσεις και τους επαγγελματίες της υπαίθρου με πολλά παράπονα. Αυτά που βλέπουμε και τα παρακολουθεί όλη η χώρα, με απορία και έκπληξη σε πολλές περιπτώσεις.

Αυτά είναι δύο νευραλγικά ζητήματα που απαιτούν λύση. Η ανάγκη του εκσυγχρονισμού, δηλαδή, των μηχανημάτων και η ανάγκη ενός εθνικού σχεδίου, που δεν θα λύσει προσωρινά ζητήματα, αλλά θα καθορίσει μια πορεία διαχρονική, με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των αγροτών, για να μπορούν να σταθούν στο διεθνές πεδίο και να είναι βιώσιμοι. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα στον κλάδο μας. Για παράδειγμα, οι κατά τόπους απογραφές γίνονται ακόμη όπως γίνονταν πριν από την εισαγωγή της τεχνολογίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζει κανείς πόσα τρακτέρ λειτουργούν και κυκλοφορούν στη χώρα.

Στο πραγματικό πεδίο της αγοράς υπάρχουν επιπτώσεις στις πωλήσεις των μηχανημάτων;

Η συγκεκριμένη αγορά, καλώς ή κακώς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία κατά διαστήματα ενεργοποιούνται και αυτό αμέσως τονώνει την αγορά. Από την άλλη, μόλις ολοκληρωθούν και μπούμε σε κατάσταση αναμονής μέχρι τον επόμενο κύκλο Σχεδίων Βελτίωσης, αυτομάτως η αγορά συρρικνώνεται. Οι τράπεζες επίσης πρόσφατα ξεκίνησαν να εμπλέκονται για να στηρίξουν έναν κλάδο που πάσχει από ρευστότητα, αλλά και πάλι εκ του ασφαλούς μόνο. Αυτά δημιουργούν δυσκολίες στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Ειδικά όσες ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Μπορείτε να κάνετε έναν απολογισμό της φετινής χρονιάς;

Ήτανε πτωτική σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στο σύνολο (-15%). Το πρώτο εξάμηνο υπήρχε μια δυναμική, λόγω της ολοκλήρωσης ορισμένων Σχεδίων Βελτίωσης από την τελευταία προκήρυξη της Δράσης 4.1.5 (2023), ενώ το 2024 ήταν μια ικανοποιητική χρονιά. Το πρώτο εξάμηνο, επομένως, του 2025 είχε μια δυναμική από την προηγούμενη χρονιά, αλλά μετά την άνοιξη άρχισε να φαίνεται η πτώση, η οποία συνεχίζεται και τώρα και, από ό,τι βλέπουμε, θα συνεχιστεί και το 2026. Μέχρι να ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος των Σχεδίων, που αναμένεται προς τα τέλη της χρονιάς του 2026, άρα θα υλοποιηθεί το 2027. Αυτό σημαίνει ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά αναμονής.

Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον της ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.;

Πάντα κοιτάμε το διεθνές περιβάλλον και την αγορά, τις ευκαιρίες ή προοπτικές που υπάρχουν. Αυτή την περίοδο, βέβαια, όπως σας είπα, είναι λίγο συγκρατημένα τα πράγματα. Οπωσδήποτε πρώτη μας προτεραιότητα είναι να καλύπτουμε και να στηρίζουμε το δίκτυό μας, τους συνεργάτες μας και το υπάρχον πελατολόγιό μας, με το οποίο συμπορευόμαστε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πώληση ενός γεωργικού ελκυστήρα βασίζεται στο γεγονός ότι απαιτεί συνεχή τεχνική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, για να μπορούν να κάνουν οι πελάτες μας με σιγουριά τη δουλειά τους.

Οι άνθρωποί μας και οι συνεργάτες μας ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, ώστε να είναι σε θέση να δίνουν λύσεις στα προβλήματα, που ενδεχομένως προκύπτουν και να είναι πάντα στην αιχμή των εξελίξεων. Μπορώ να πω πως είμαι ικανοποιημένος που έχουμε μια δυναμική ομάδα στην εταιρεία, που παρακολουθεί όλα τα θέματα και έχει πλήρη γνώση της αγοράς και των αναγκών.

Τι καινούργιο θα παρουσιάσετε στην επόμενη Agrotica;

Θα έχουμε καινούργια μοντέλα και Zetor και Lamborghini. H Zetor μόλις λάνσαρε την καινούργια σειρά 6, με εξωχώραφα τρακτέρ με τεχνολογία αιχμής, φορώντας 4κύλινδρο κινητήρα ισχύος από 130 έως 171 ίππους. Η Lamborghini θα παρουσιάσει νέες εκδόσεις, στην κατηγορία των δενδροκομικών και μία στη μεσαία κατηγορία των εξωχώραφων, κάνοντάς την ακόμη πιο ανταγωνιστική. Συνεχίζουμε, επομένως, να προσφέρουμε λύσεις στον μέσο αγρότη, που ζητάει μια ισορροπημένη σχέση τιμής και ποιότητας στο τρακτέρ.