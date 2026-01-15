Κίνα-Sinong: Tο πρώτο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ευρείας χρήσης για την αγροτική οικονομία

Το αγροτικό πανεπιστήμιο Nanjing Agricultural University (NAU) στην Κίνα εισήγαγε το Sinong, το πρώτο κινεζικό γλωσσικό μοντέλο μεγάλης κλίμακας (LLM) και ανοιχτού κώδικα για την αποκλειστική κάλυψη των αναγκών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) του αγροτικού τομέα.

Η εισαγωγή του αναφερόμενου γλωσσικού μοντέλου σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία βασικής έρευνας μοντέλων ΑΙ, αλλά και τις εφαρμογές τους στην Κίνα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της Science and Technology Daily (13 Ιανουαρίου).

Το ίδιο γλωσσικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί επί τη βάσει ενός δομημένου συνόλου αγροτικών δεδομένων, καλύπτοντας ειδικά δεδομένα και στοιχεία από τομείς, όπως, η ζωολογία, τα οικονομικά των αγροτικών καλλιεργειών και η διαχείρισή τους, οι γεωργικοί πόροι, αλλά και το περιβάλλον, η φυτοκομία, η έξυπνη γεωργία, η κτηνιατρική, η προστασία των φυτών, αλλά και η καλλιέργεια σπόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ