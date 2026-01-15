Μειωμένο κατά 12,5 δισ. ευρώ το πλεόνασμα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ στο δεκάμηνο

Στα 199,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι σωρευτικές εξαγωγές της ΕΕ για το 10μηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2% σε σχέση με πέρυσι, με βάση τη μηνιαία έκθεση της Κομισιόν του Δεκεμβρίου για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ.

Οι τιμές εξαγωγών για προϊόντα με βάση το κακάο και τον καφέ παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι εξαγωγές δημητριακών μειώθηκαν. Οι σωρευτικές εισαγωγές για το ίδιο διάστημα ανήλθαν στα 157,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αύξηση, που αποδίδεται στις υψηλές τιμές εισαγωγών, ιδίως για το κακάο και τον καφέ. Σε ότι αφορά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, το σωρευτικό πλεόνασμα της ΕΕ ανήλθε στα 42 δισ. ευρώ, χαμηλότερο, όμως, κατά 12,5 δισ. ευρώ από το αντίστοιχο διάστημα του 2024, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών εισαγωγών.

Αντίστοιχα, στα 6,4 δισ. ευρώ αυξήθηκε το εμπορικό πλεόνασμα των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, σε μηνιαία βάση, τον Οκτώβριο, φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο, πλέον του δωδεκάμηνου, και κατά 19% υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2024, με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές να ανέρχονται στο επίπεδο ρεκόρ των 21,7 δισ. ευρώ (+7% από τον προηγούμενο μήνα και +1% από τον Οκτώβριο 2024) και τις εισαγωγές στα 15,4 δισ. ευρώ (+4% από τον προηγούμενο μήνα, αλλά -5% από τον Οκτώβριο 2024).

Εξαγωγές: Αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, απώλειες σε ελιές και ελαιόλαδο

Οι εξαγωγές, κυρίως, προϊόντων κακάο, σοκολάτας και γαλακτοκομικών ευθύνονται για τη μεγαλύτερη αύξηση (+4%) των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς το Ην. Βασίλειο το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου έναντι εκείνων του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση (-3%), κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών ελαιολάδου και μειωμένων εξαγωγών κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών. Απώλειες 7% είχαν και οι εξαγωγές προς Κίνα, λόγω της απότομης μείωσης των εξαγωγών δημητριακών, ειδικότερα του σίτου.

Ως προς τις κατηγορίες προϊόντων καφές, τσάι, κακάο και μπαχαρικά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία (+27%) από το 2024. Ενώ, άνοδο κατά 14% κατέγραψαν οι εξαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας, αλλά και τα γαλακτοκομικά (+6%), λόγω των υψηλότερων τιμών σε τυρί και βούτυρο. Παρά την επαναφορά τους από τον Αύγουστο σε επίπεδα υψηλότερα του 2024, οι εξαγωγές των δημητριακών μειώθηκαν κατά 12%, ενώ 17% μείωση κατέγραψε και η αξία των εξαγωγών ελιών και ελαιολάδου, παρά την αύξηση των όγκων.

Εισαγωγές: Αυξήσεις για το μοσχαρίσιο κρέας, μειώσεις για σιτηρά, ελαιούχα

και ελαιόλαδο

Η αυξημένη τιμή του κακάο, αλλά και οι προμήθειες σιτηρών και ελαιούχων υπήρξαν καθοριστικές για τις μεταβολές των εισαγωγών. Από τους προμηθευτές της ΕΕ, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε για την Ακτή Ελεφαντοστού (+43%). Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Ουκρανία μειώθηκαν (-21%) και κατά 67% περιορίστηκαν οι εισαγωγές από Ρωσία.

Καφές, τσάι, κακάο και μπαχαρικά παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση (+45%), κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών εισαγωγής. Λόγω υψηλότερων τιμών αύξηση κατά 17% κατέγραψαν και οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών. Με αύξηση όγκου (+17%) και τιμών (+9%) οι εισαγωγές βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ άνοδο κατά 24% κατέγραψαν οι εισαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας και κατά 16% οι εισαγωγές μαργαρίνης και άλλων ελαίων και λιπών. Παρά την αύξηση των όγκων οι χαμηλότερες τιμές σε πίτες σόγιας και σπόρους μείωσαν τις εισαγωγές ελαιούχων και πρωτεϊνούχων κατά 7%. Μικρότερες ποσότητες σίτου και καλαμποκιού περιόρισαν κατά 10% τις εισαγωγές δημητριακών, ενώ η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής παραγωγής μείωσε κατά 44% τις εισαγωγές ελιών και ελαιολάδου.