Κινηματογράφος και «Πράσινες» Παραγωγές: Ανακαλύπτοντας τα τοπία φύσης της Κεντρικής Μακεδονίας

Με ξεχωριστές διεθνείς συμμετοχές και τη σύμπραξη κινηματογραφικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών φορέων, η Διεύθυνση Τουρισμού και το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν τριήμερο δράσεων για τη βιωσιμότητα στον κινηματογράφο και τον εναλλακτικό τουρισμό, με θέμα «Κινηματογράφος, Φύση και “Πράσινες” Παραγωγές: Ανακαλύπτοντας τα τοπία φύσης της Κεντρικής Μακεδονίας».

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2025 στο Κιλκίς, την Πέλλα (Έδεσσα) και τις Σέρρες (Κερκίνη).

Στην έναρξη του τριημέρου, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στο Νέο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ανδρ. Παπανδρέου 3, Κιλκίς), στις 5 το απόγευμα, χαιρετισμούς θα απευθύνουν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Οι τριήμερες δράσεις στοχεύουν στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Κεντρικής Μακεδονίας ως κινηματογραφικού σκηνικού, την προβολή του εναλλακτικού τουρισμού και την προώθηση της βιωσιμότητας στις οπτικοακουστικές παραγωγές στην περιοχή μας.

Στο τριήμερο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Torino Film Lab (Ιταλία)

Trentino Film Commission/Ευρωπαϊκό Δίκτυο Green Film (Ιταλία)

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας- ΕΚΚΟΜΕΔ

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων

Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)-Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας ΟΦΥΠΕΚΑ

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Διεύθυνση Δασών Σερρών, Δασαρχείο Σιδηροκάστρου

Το πρόγραμμα

Οι θεματικές του προγράμματος θα επικεντρωθούν σε επίκαιρα ζητήματα, όπως η βιώσιμη κινηματογράφηση (green filming), τα γυρίσματα σε προστατευόμενες περιοχές, οι «πράσινες» κινηματογραφικές αφηγήσεις και η σύνδεση του κινηματογράφου με τον εναλλακτικό τουρισμό. Οι παρουσιάσεις θα ολοκληρωθούν με επισκέψεις σε τοπία φύσης στην Κεντρική Μακεδονία και επιτόπιες συζητήσεις, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασιών μεταξύ επαγγελματιών του κινηματογράφου, του περιβάλλοντος και του τουρισμού, δημοσίων φορέων και τοπικών κοινοτήτων.

Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών, και έχουν ως απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου βιώσιμης οπτικοακουστικής παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία, που θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη, θα προωθήσει τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά και θα θέσει την Κεντρική Μακεδονία στον χάρτη των «πράσινων» κινηματογραφικών προορισμών της Ευρώπης.