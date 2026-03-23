Κινητοποιήσεις και σήμερα στη Λέσβο λόγω αφθώδους – Κλειστά ΚΕΑ, Δήμοι, Επιμελητήρια και άλλοι φορείς του νησιού

Σε κατάσταση έντονης κινητοποίησης και αναβρασμού βρίσκεται η Λέσβος, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης εκπροσώπων του νησιού με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Οι εξελίξεις που έχουν προκύψει από τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, και ιδιαίτερα η επιβεβαίωση δεύτερου κρούσματος σε γειτονική εκτροφή με την αρχική στην Πελόπη, εντείνουν την ανησυχία και την πίεση στον κτηνοτροφικό κόσμο, ο οποίος κάνει λόγο για συνθήκες ασφυξίας.

Κλειστές υπηρεσίες και αποχές

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, σειρά φορέων προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας ή αποχή. Ο Δήμος Μυτιλήνης και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν κλειστοί και θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο δεν θα λειτουργήσουν, με εξαίρεση την Κτηνιατρική.

Κλειστά θα είναι το Επιμελητήριο Λέσβου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου, ενώ δεν θα λειτουργήσουν και οι Πολεοδομίες και οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων.Σε αποχή προχωρούν και τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν θα λειτουργήσει και η ΔΕΥΑΛ, ενώ κλειστά θα παραμείνουν και τα καταστήματα της Καλλονής μετά από απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου.Παράλληλα, τη στήριξή της εκφράζει και η Ένωση Βενζινοπωλών, με αρκετά πρατήρια να αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, κυρίως στη Δυτική Λέσβο.

Σε ορισμένες περιοχές του νησιού καταγράφονται επίσης αποχές μαθητών, συγκεκριμένα σε Άντισσα, Ερεσό και Μεσότοπο, με τη στήριξη συλλόγων γονέων.

Κλειστά το ΚΕΑ του νησιού

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ΚΕΑ Λέσβου σήμερα Δευτέρα 23/3 θα παραμένει κλειστό, σε «ένδειξη διαμαρτυρίας και έμπρακτης αλληλεγγύης και υποστήριξης των κτηνοτρόφων και παραγωγών του νησιού μας».

Ακολουθεί η ανάρτηση:

Στήριξη από φορείς και επαγγελματίες

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων έχουν ταχθεί φορείς, σωματεία και επαγγελματικοί κλάδοι.Τη στήριξή τους εκφράζουν, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ Λέσβου, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, σύλλογοι γονέων και επαγγελματικοί φορείς.Συμπαράσταση εκφράζουν επίσης τα καταστήματα εστίασης και ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, χωρίς ωστόσο να προχωρούν σε κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Κινητοποιήσεις τη Δευτέρα

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και κλιμακώνονται, με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή τη Δευτέρα στις 10 το πρωί.Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το μοναδικό κτήριο που αντιπροσωπεύει την κυβέρνηση στη Λέσβο, με τους διοργανωτές να επιλέγουν συνειδητά να μεταφέρουν την πίεση απευθείας στην «πόρτα» της κρατικής εξουσίας στο νησί.

Όπως τονίζεται, στόχος είναι η μαζική συμμετοχή, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγροτικός κόσμος της Λέσβου δεν μπορεί να περιμένει άλλο.Παράλληλα, έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός της Γραμματείας, ο οποίος θα διαρκέσει έως ότου ανακοινωθούν συγκεκριμένες αποφάσεις από τη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου έχει έντονο συμβολισμό, καθώς αποτελεί το μοναδικό σημείο θεσμικής παρουσίας της κυβέρνησης στο νησί.

Τι προηγήθηκε την Κυριακή

Η Κυριακή σημαδεύτηκε από μαζική κινητοποίηση, που ξεκίνησε από τον κόμβο της Λάρσου και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με τη συμμετοχή εκατοντάδων κτηνοτρόφων, παραγωγών και πολιτών.Στο λιμάνι σημειώθηκαν στιγμές έντασης, όταν οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να μπλοκάρουν την επιβίβαση επιβατών σε πλοίο, ωστόσο η κατάσταση εκτονώθηκε και η επιβίβαση πραγματοποιήθηκε κανονικά.Οι κτηνοτρόφοι παρέμειναν στο λιμάνι έως αργά το βράδυ, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Σε κρίσιμο σημείο η κατάσταση

Η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τους παραγωγούς να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, αποζημιώσεις και ουσιαστική διαχείριση της κρίσης.Η σημερινή συνάντηση στην Αθήνα θεωρείται καθοριστική, με τη Λέσβο να στέλνει μήνυμα ενότητας και διεκδίκησης σε μια περίοδο που δοκιμάζεται συνολικά η τοπική κοινωνία και οικονομία.

Πηγή: stonisi.gr