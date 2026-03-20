Ο δήμαρχος Δυτ. Λέσβου ζητά συνάντηση με τον πρωθυπουργό για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων

Με πρωτοβουλία του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, ο δήμος προχωρά σε δύο πρώτες δράσεις προκειμένου συνδράμει, όσο μπορεί, τους σκληρά δοκιμαζόμενους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα:

Ζήτησε ήδη την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι όποιες διαδικασίες απαιτηθούν.

Παρήγγειλε ήδη 150 συσκευασίες των πέντε κιλών (που διαλύονται σε ένα τόνο νερό ή κάθε μία) απολυμαντικών, προκειμένου να προμηθευτούν οι κτηνοτρόφοι με τα απαραίτητα υλικά για την απολύμανση των κτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων.

«Δεν κοιτάμε άπραγοι την συμφορά που μας έχει βρει. Έπεται και συνέχεια», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου.

Ας σημειωθεί ότι χθες ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου και πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου Ταξιάρχης Βέρρος, με επιστολή του ζήτησε άμεσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, λόγω των τελευταίων, ιδιαίτερα ανησυχητικών εξελίξεων για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου, μετά την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στα βοοειδή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ