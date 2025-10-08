Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ: Κορυφαίες συνεργασίες, κορυφαίο γενετικό υλικό

H Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, μέλος του ομίλου «Redestos – Efthymiadis Agrotechnology Group», κορυφαία εταιρεία στην αγορά των γεωργικών εφοδίων, διακινεί ιδιαίτερης αξίας φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και σπόρους σποράς.

Ειδικότερα, στους σπόρους σιτηρών, η Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ:

Συνεργάζεται με ερευνητικούς και σποροπαραγωγικούς οίκους από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη, οι οποίοι αναπτύσσουν μεγάλα ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα βελτίωσης ποικιλιών σιτηρών και διαθέτει αποκλειστικά τις ποικιλίες τους στην ελληνική αγορά.

Αξιολογεί στις ελληνικές συνθήκες το νέο γενετικό υλικό για την προσαρμοστικότητα και την αποδοτικότητά του σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Επιλέγει μοντέρνες ποικιλίες σκληρού και μαλακού σιταριού και κριθαριού που συνδυάζουν άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις στον παραγωγό, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και των καταναλωτών με τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος.

Ποικιλίες σκληρού σιταριού

ΜAESTRALE: Η ποικιλία με τον εντυπωσιακό συνδυασμό μεγάλης πρωιμότητας, πολύ υψηλών αποδόσεων και υψηλής ποιότητας. Σταθερή επιλογή στη βιομηχανία ζυμαρικών.

ΜONASTIR: Ποικιλία με κορυφαίες αποδόσεις και ποιότητα. Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες και τα άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά της.

SECOLO: Η ποικιλία με το μαύρο άγανο που ξεχωρίζει για το πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, τη σταθερότητα των αποδόσεων σε όλες τις συνθήκες και τα εντυπωσιακά αγρονομικά χαρακτηριστικά της.

EGEO: Πρώιμη ποικιλία, που χαρακτηρίζεται από τις σταθερά υψηλές αποδόσεις και την ποιότητα καρπού με εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες.

RGT AVENTADUR: Το νέο πρώιμο μαυραγάνι, που διακρίνεται για τις σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα καρπού.

RGT LEONDUR: Πρώιμη ποικιλία, που συνδυάζει πολύ υψηλές αποδόσεις και εξαιρετική ποιότητα καρπού. Έχει άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζεται από μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες και εντυπωσιακό αδέλφωμα.

FELSINA: Νέα μεσοπρώιμη ποικιλία πολύ υψηλών αποδόσεων με εξαιρετική ποιότητα, που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των παραγωγών και της βιομηχανίας ζυμαρικών.

Ποικιλίες μαλακού σιταριού

ZANZIBAR: Η ποικιλία με την πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα και σταθερότητα και τις αποδόσεις-ρεκόρ. Κατάλληλη για όλους τους τύπους εδαφών.

AXUM: Ποικιλία που συνδυάζει πολύ μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και προϊόν με υψηλή ποιότητα και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Αξιοποιεί καλύτερα γόνιμα εδάφη και διαθέτει άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά.

RGT PANIGALE: Νέα ποικιλία, εξαιρετικός συνδυασμός πρωιμότητας, πολύ υψηλών αποδόσεων και υψηλής ποιότητας καρπού.

BOLOGNA: Η μεσοπρώιμη ποικιλία με τα πολύ υψηλά standards ποιότητας. Ποικιλία αναφοράς για την αλευροβιομηχανία, με σταθερές και υψηλές αποδόσεις.

IZALCO CS: Μεσοόψιμη ποικιλία, με πολύ υψηλές αποδόσεις και κορυφαία ποιότητα. Ξεχωρίζει για την εξαιρετική αντοχή στις βασικότερες ασθένειες των σιτηρών.

MANDARIN: Νέα πρώιμη ποικιλία, με πολύ υψηλές αποδόσεις και εξαιρετική ποιότητα. Εμφανίζει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες και είναι κατάλληλη για παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρων.

Ποικιλίες κριθαριού

OLYMPIC: Η ποικιλία με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα. Είναι κατάλληλη για τη ζυθοποιία, με άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά και πολύ δυνατό αδέλφωμα.

RGT ASTEROID: Μοναδικός συνδυασμός μεγάλης πρωιμότητας και πολύ υψηλών αποδόσεων. Πολύ πρώιμη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού, κατάλληλη και για τη ζυθοποιία.

IS MALTIGO: Πολύ πρώιμη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού με πολύ υψηλές αποδόσεις. Με πολύ μεγάλη σταθερότητα και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

FINOLA: Ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού, με εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και άριστη προσαρμογή σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Μεγάλη αντοχή σε παγετό και δυνατό

αδέλφωμα.

του Γιάννη Εμμανουήλ, Προϊστάμενου Ανάπτυξης Σπόρων Σποράς, Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ