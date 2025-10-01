Yara: Μετασχηματίζοντας την παραγωγή τροφής

Η Yara συμβάλλει ενεργά στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα στην Ευρώπη, αξιοποιώντας περισσότερα από 100 χρόνια αγρονομικής γνώσης. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις θρέψης, εξειδικευμένες αγρονομικές συμβουλές και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες προς τους παραγωγούς προκειμένου να βελτιστοποιούν τις αποδόσεις τους, καλλιεργώντας πιο φιλικά προς το περιβάλλον και με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε αξία όχι μόνο για τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και για το σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας – από τις επιχειρήσεις τροφίμων που επιδιώκουν την επίτευξη των κλιματικών τους στόχων, έως τους καταναλωτές που αναζητούν πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Η απανθρακοποίηση της παραγωγής τροφίμων αποτελεί καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση για την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και οι αγρότες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Κλιμάκωση και επιτάχυνση

Στη Yara διαθέτουμε σύγχρονες λύσεις για το κλίμα, που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού συστήματος παραγωγής τροφίμων. Σε αυτήν τη συγκυρία, είναι καίριας σημασίας η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ώστε οι λύσεις αυτές να κλιμακωθούν και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο.

Οραματιζόμαστε ένα ευρωπαϊκό μέλλον, που θα βασίζεται σε τρόφιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να μετατοπίσει το επίκεντρο από τη θέσπιση στόχων στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων, τα οποία θα επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και θα ενισχύσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε κρίσιμους τομείς.

Εφόσον αυτή η μετάβαση υλοποιηθεί με ορθό σχεδιασμό και αποφασιστικότητα, θα διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία και γεωργία θα παραμείνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζοντας να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Λιπάσματα Yara Climate Choice

Με τεχνογνωσία και ιστορία 120 ετών, η Yara παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή της να θρέψει υπεύθυνα τον παγκόσμιο πληθυσμό και στην προστασία του πλανήτη. Τα λιπάσματα Yara Climate Choice αποτελούν την εξέλιξη των ήδη αναγνωρισμένων και υψηλής ποιότητας λιπασμάτων της Yara, παράγονται ωστόσο με καινοτόμες τεχνολογίες που μειώνουν σημαντικά το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Όταν συνδυάζονται με τις τεκμηριωμένες αγρονομικές συμβουλές και τις προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες της Yara, τα λιπάσματα Yara Climate Choice προσφέρουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επιλέγοντας Yara Climate Choice, οι αγρότες όχι μόνο ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεών τους, αλλά συμβάλλουν ενεργά και στην απανθρακοποίηση της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας.

Πώς τα λιπάσματα Yara Climate Choice συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα;

Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα τροφίμων : Υποστηρίζουν τη δημιουργία σειρών προϊόντων υψηλής ποιότητας για καταναλωτές με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση.

: Υποστηρίζουν τη δημιουργία σειρών προϊόντων υψηλής ποιότητας για καταναλωτές με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση. Χαμηλότερες εκπομπές Scope 3 : Συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

: Συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ένα κρίσιμο βήμα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Αξιόπιστοι κλιματικοί ισχυρισμοί : Η ανεξάρτητη επαλήθευση από τρίτους εγγυάται διαφάνεια για τους πελάτες και συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

: Η ανεξάρτητη επαλήθευση από τρίτους εγγυάται διαφάνεια για τους πελάτες και συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Τεκμηριωμένα δεδομένα αναφοράς: Η Yara παρέχει εκτιμήσεις για τις μειώσεις του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα αξίας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να μετρούν και να επικοινωνούν με ακρίβεια τον κλιματικό τους αντίκτυπο.

Το αποτύπωμα άνθρακα των λιπασμάτων Yara Climate Choice επαληθεύεται ανεξάρτητα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία Product Carbon Footprint (PCF) της Fertilizers Europe. Οι πελάτες λαμβάνουν πλήρη και τεκμηριωμένη αναφορά PCF, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο στις εκθέσεις βιωσιμότητας όσο και στους υπολογισμούς του αποτυπώματος άνθρακα των δικών τους διατροφικών προϊόντων.

Επόμενα βήματα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια εφαρμογής πρακτικών που αποσκοπούν στη μείωση του άνθρακα στον αγροδιατροφικό τομέα και, κυρίως, στο χωράφι, όπου γίνεται η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο, το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών τροφίμων αυξάνεται με τον καιρό, αναζητώντας πρακτικές λύσεις που θα πετύχουν τα αποτελέσματα χωρίς να αυξήσουν την πολυπλοκότητα στους παραγωγούς.

Η Yara Ελλάς έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με πολλές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα για την ανάπτυξη ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαστε έτοιμοι να προμηθεύσουμε τους συνεργάτες μας με λιπάσματα Yara Climate Choice, γνώση και εργαλεία προς την επίτευξη των στόχων τους σε πολλές καλλιέργειες.

γράφει ο Νίκος Μυτιλέκας, Marketing & Agronomy Manager Yara Hellas