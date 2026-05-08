Κόκκαλης: Άμεσες αποζημιώσεις για την καταστροφή σε καλλιέργειες από τον παγετό

Την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι παγετοί των αρχών Μαΐου σε αμπελοκαλλιέργειες και δενδρώδεις καλλιέργειες ζητά με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σε κρίσιμη περίοδο για τη φυτική παραγωγή, όταν πολλές καλλιέργειες βρίσκονταν στο στάδιο της άνθησης και της καρπόδεσης, προκάλεσαν σοβαρές και σε πολλές περιπτώσεις μη αναστρέψιμες ζημιές, επηρεάζοντας άμεσα την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών.

Στην ερώτησή του αναφέρεται ειδικά στη Νεμέα, όπου οι ζημιές στα αμπέλια εκτιμάται ότι φτάνουν έως και το 70%, καθώς και στην Αχαΐα και τα Καλάβρυτα, όπου μηλοκαλλιέργειες και αχλαδιές παρουσιάζουν ακόμη και ολική απώλεια παραγωγής, ενώ σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στις καρυδιές. Παράλληλα, όπως τονίζει, εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί και οι καστανιές σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ελλάδας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής κάνει λόγο για καθυστερήσεις στις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών και εκφράζει την ανησυχία των παραγωγών σχετικά με την έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωσή τους, υπογραμμίζοντας ότι ο ισχύων κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ εμφανίζει σοβαρά κενά ως προς την κάλυψη ακραίων καιρικών φαινομένων εκτός της συνήθους περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κόκκαλης ζητά από τον υπουργό να γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εκτιμήσεων στις πληγείσες περιοχές, να εξετάσει τη δυνατότητα καταβολής προκαταβολών αποζημίωσης για την ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών και να διασφαλίσει πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται επαρκώς από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ενίσχυσης του οργανισμού με προσωπικό και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ ζητά και την αναθεώρηση του κανονισμού ασφάλισης ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες κλιματικής μεταβλητότητας και στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, ζητά ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής που σχεδιάζονται για τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής, όπως η ανάπτυξη αντιπαγετικών συστημάτων και η ενίσχυση ανθεκτικών καλλιεργητικών πρακτικών.