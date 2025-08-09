Κονδύλι 2,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 2.495.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για την υπογείωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους οικισμούς Σπηλίου και Αγίας Γαλήνης του Δήμου Αγίου Βασιλείου Κρήτης, ο οποίος είναι ο ένας από τους δύο δήμους της χώρας –ο άλλος είναι o Δήμος Κηφισιάς– που έλαβε έγκριση χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο.

Το έργο αφορά την υπογείωση δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης, την προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού, αλλά και την κατασκευή νέου δικτύου οδοφωτισμού στις περιοχές της υπογείωσης. «Καταφέραμε, παρά τις δυσκολίες, να ενταχθούμε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται, κυρίως, σε αστικούς δήμους. Παρ’ όλα αυτά, σημειώσαμε ακόμα μία επιτυχία και πλέον έχουμε ένα έργο, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δήμου μας. Μετά την υπογείωση των δικτύων στο παραλιακό μέτωπο του Πλακιά, σειρά έχει η Αγία Γαλήνη και το Σπήλι, καθώς έχουμε δώσει προτεραιότητα στους ημιαστικούς οικισμούς μας. Η ανάπτυξη των σύγχρονων οικισμών δεν νοείται χωρίς τη χρήση υπόγειων δικτύων τηλεπικοινωνιών και ρεύματος», τόνισε σε δηλώσεις του πρόσφατα ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ με το 1ο Υποέργο, προϋπολογισμού 1.815.000 ευρώ, θα αναλάβει την υπογείωση του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την υπόγεια σύνδεση των υφιστάμενων παροχών, την αποκατάσταση οδών και πεζοδρομίων και, βέβαια, την απομάκρυνση των στύλων (κολώνες εμποτισμού). Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, με το 2ο Υποέργο, προϋπολογισμού 680.000 ευρώ, θα κατασκευάσει το νέο δίκτυο οδοφωτισμού στις περιοχές υπογείωσης, μήκους 3.050 μέτρων, θα εγκαταστήσει δύο φωτοβολταϊκά συστήματα 15kV και τέσσερα πίλαρ οδοφωτισμού, καθώς και 56 νέα φωτιστικά έξι μέτρων και 36 νέα φωτιστικά τριών μέτρων.

Οι περιοχές όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής, στον οικισμό της Αγίας Γαλήνης είναι: «Κεντρική οδός οικισμού από την είσοδο (διασταύρωση Μελάμπων) έως και το λιμάνι. Τμήμα από την κεντρική οδό έως το δημοτικό σχολείο. Τμήμα από το νέο πάρκινγκ έως την εκκλησία. Τμήματα εντός της αγοράς». Αντίστοιχα, στον οικισμό του Σπηλίου είναι: «Κεντρική οδός οικισμού από την είσοδο του οικισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) έως την έξοδο για Αγία Γαλήνη καλύπτοντας όλο τον οικισμό. Τμήμα από την κεντρική οδό – Αστυνομικό Τμήμα – Άγιος Χαράλαμπος – Λαογραφικό Μουσείο – κεντρική οδός. Τμήμα εντός του κεντρικού πάρκινγκ».