Κορινθία: Ικανοποίηση στη Νεμέα για τα επιτραπέζια σταφύλια και την τιμή τους

«Πάμε σε μία χρονιά με καλή έως πάρα πολύ καλή παραγωγή», δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος στην «ΥΧ» για τα επιτραπέζια σταφύλια ο παραγωγός Θοδωρής Τσάνος από τη Νεμέα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «φέτος είναι η χρονιά των παραγωγών, αφού υπάρχουν τόσο οι ποσότητες όσο και οι τιμές που όλοι περίμεναν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές κυμαίνονται από 1,20 έως 1,30 ευρώ, ενώ την περασμένη χρονιά ήταν στα 90 λεπτά. «Πάμε για ένα καλό εισόδημα για τον παραγωγό μετά από πολλά χρόνια», επισημαίνει ο κ. Τσάνος. Σε ό,τι αφορά τη μαύρη σταφίδα, ο ίδιος δηλώνει ότι «μετά από πολλά χρόνια, η ξερή σταφίδα θα έχει μεγάλη πτώση στην παραγωγή της λόγω των κλιματολογικών συνθηκών. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν πολύ την παραγωγή, που φθάνει από 50% έως 60%. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει και μεγάλη εγκατάλειψη του προϊόντος λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών».

Συνεχίζοντας την αναφορά στη φετινή παραγωγή, ο κ. Τσάνος δηλώνει ότι «στα κρασάμπελα, όπως και στη σταφίδα, υπάρχει μεγάλη μείωση της παραγωγής, που φθάνει το 50% και αναμένεται να υπάρξει αυξημένη ζήτηση. Οι προσδοκίες που υπάρχουν είναι για αυξήσεις που θα φθάσουν το 10%. Τα καλά κρασοστάφυλα αναμένεται να φθάσουν το 1 ευρώ».

Ο τρύγος αναμένεται να αρχίσει μετά τις 20 Αυγούστου με τα πρώιμα και να συνεχισθεί όπως τις άλλες χρονιές. Όσον αφορά το ζήτημα με τις πληρωμές, ο ίδιος τονίζει ότι «αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, αφού υπάρχουν οινοποιεία που όχι μόνο δεν έχουν εξοφλήσει τους παραγωγούς, αλλά δεν έχουν δώσει ούτε έναντι ακόμα»…