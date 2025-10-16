Κώστας Τσιάρας: «Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», τόνισε ο υπουργός, απαντώντας στα σχετικά σενάρια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση «δίνει μια διαρκή μάχη για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών».

Κλείνοντας, ο υπουργός άφησε αιχμές για τα κίνητρα όσων διακινούν τις φήμες περί αποχώρησής του, σημειώνοντας: «Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων χαρακτηρίζει αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».