ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Τσιάρας: «Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου»

Διάψευση φημών παραίτησης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεταρρυθμίσεις»
16/10/2025
56'' διάβασμα
kostas-tsiaras-oudepote-ypevala-tin-paraitisi-mou-364743

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει υποβάλει την παραίτησή του.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», τόνισε ο υπουργός, απαντώντας στα σχετικά σενάρια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κυβέρνηση «δίνει μια διαρκή μάχη για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών».

Κλείνοντας, ο υπουργός άφησε αιχμές για τα κίνητρα όσων διακινούν τις φήμες περί αποχώρησής του, σημειώνοντας: «Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων χαρακτηρίζει αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

 

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
Κώστας ΤσιάραςΥΠΑΑΤ