Στις 16/10 περιμένουν οι μελισσοκόμοι την ενίσχυση από τις δράσεις της Παρέμβασης Π2-55.3

Σε κατάσταση μηδενικής ρευστότητας έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες και μετακινούμενοι μελισσοκόμοι της χώρας. Σε μια χρονιά με πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής, καθυστέρηση εξόφλησης οφειλών από τους εμπόρους και «θολό» το μέλλον των επιδοτήσεων που δίνει κάθε χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται να προστεθεί άλλο ένα πρόβλημα: Το γεγονός ότι έχει φτάσει Οκτώβριος και ακόμα δεν γνωρίζουν πόσο και αν θα πληρωθούν από τα λεγόμενα «μελισσοκομικά προγράμματα» της ΚΑΠ. Τα δύο παλιά Μέτρα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» & «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», μέχρι και το 2023 έφερναν ρευστό στην τσέπη των παραγωγών μελιού περίπου μέσα στον Αύγουστο.

Από πέρυσι, που στη θέση των προγραμμάτων αυτών δημιουργήθηκαν δύο δράσεις εντός της Παρέμβασης Π2-55.3 («Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» & «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας») καθυστέρησαν λίγο και πλήρωσαν στις 16 Οκτωβρίου. Φέτος, οι μελισσοκόμοι δεν γνωρίζουν ακόμα το ποσό που θα λάβουν ανά κυψέλη. Σε ερώτημα που υπέβαλε η «ΥΧ» στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ, μετά τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα των μελισσοκόμων, η απάντηση ήταν: «Δεν έχουν γίνει πληρωμές νωρίτερα από τις 15 Οκτωβρίου. Συνεπώς και για τη φετινή χρονιά ακολουθείται η ίδια διαδικασία». Αυτό σημαίνει ότι πιο πιθανή ημερομηνία πληρωμής είναι η 16η Οκτωβρίου.