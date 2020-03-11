ΚΟΤΙΝΟΣ 2020: «Συνωστισμός» στις υψηλές βαθμολογίες από την αξιολόγηση των φετινών συμμετοχών

«Συνωστισμό» στις υψηλές βαθμολογίες δημιούργησε η πλειοψηφία των Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων, τα οποία συμμετείχαν στον 5ο Διαγωνισμό Ποιότητας IOOC KOTINOS 2020.
Η βράβευση των διακριθέντων ελαιολάδων και επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, την Κυριακή 17 Μαΐου 2020, ώρα 10:00πμ, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, στο πλαίσιο της κορυφαίας Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων FOODEXPO 2020 (16-18/5/2020).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διαγωνισμός IOOC KOTINOS είναι ο μόνος διαγωνισμός αξιολόγησης ελαιολάδου στην χώρα μας, ο οποίος πραγματοποιείται με τα αυστηρά κριτήρια του διεθνώς καταξιωμένου διαγωνισμού MARIO SOLINAS του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (ΔΣΕ).
Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής την οποία απαρτίζουν διακεκριμένοι γευσιγνώστες, επικεφαλής όλων των Οργανοληπτικών Εργαστηρίων της χώρας μας, είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπειρογνώμων της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε., υπεύθυνη της διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε. οργανοληπτικής ομάδας του ΣΕΒΙΤΕΛ και εκπαιδεύτρια Δ.Σ.Ε.
Τα μέλη της επιτροπής (με αλφαβητική σειρά) είναι τα εξής: Αλίκη Γαλή, Ελευθερία Γερμανάκη, Αλεξάνδρα Γκουζ, Μαρία Θεοδωρακοπούλου, Βασίλης Καμβύσης, Παναγιώτης Κάτσαρης, Μαρία Κολιάτσου, Ευστρατία Κουζούμη, Ελένη Μπαρμποπούλου και Νίκος Πολυχρονόπουλος.
Τα βραβευθέντα ελαιόλαδα και οι επιχειρήσεις που τα τυποποιούν έχουν ως εξής:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΝΤΑΣΗ
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΑΕ
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΑ EARLY HARVEST EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ΧΡΥΣΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ
TERRA CRETA ABEE
Terra Creta Grand Cru
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
NUTRIA AE
MYTHOLIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ΧΑΛΚΙΝΟ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Zarli Olive Oil
ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
VASILIS DELIVASILIS OLIVEOIL
VASILIS DELIVASILIS OLIVENOEL
OLIVE FABRICA-Γ. ΔΑΦΝΗΣ & Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΟΕ
THE GOVERNOR PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ΧΡΥΣΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΗΛΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΟΛΙΩΤΗ- ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
YIOI N. ΠΡΙΦΤΗ Ο.Ε
VERUS HELLENIC PREMIUM MONOVARIETAL KLONARA
ΧΑΛΚΙΝΟ
PHYSIS OF CRETE
KORONOA ULTRA PREMIUM MONOVARIETAL EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
PHYSIS OF CRETE
Physis of Crete 0.2
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΗΛΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΟΛΙΩΤΗ
ΣΕΛΛΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
Σελλάς Αγουρέλαιο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
MALVA – ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Malva 0.2 Premium Extra Virgin Olive Oil
UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΓΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PLAKIAS EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
kritsa 0.3
OLIVARTIA ΕΠΕ
Xilouris Family
OLIVELAWON Ι.Χ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΕ
E-LA-WON EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GREEN FRESH
ΠΟΠ-ΠΓΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΝΤΑΣΗ
HELLENIC FIELDS ΕΠΕ
ena ena Extra Virgin Olive Oil PGI OLYMPIA
ΧΡΥΣΟ
ΠΟΠ-ΠΓΕ ΙΣΧΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ
Terra ZAKROS
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
776 DELUXE FOODS
776 EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PGI OLYMPIA
ΧΑΛΚΙΝΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ
Sitia 03
ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΛΑΠΙΘΑΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
Lapithas Extra Virgin Olive Oil
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ
Fanourgakis Family Π.Ο.Π Μεσσαρά
ΧΡΥΣΟ
ΠΟΠ-ΠΓΕ ΜΕΣΑΙΑ
UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΛΤΙΣ ΠΓΕ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
OLIORAMA EXCLUSIVE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL – PGI
ΧΑΛΚΙΝΟ
NUTRIA AE
ΙΩΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PDO KALAMATA
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ
TOPLOU MONASTERY
UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΛΤΙΣ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΝΤΑΣΗ
TERRA CRETA ABEE
Terra Creta Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
ΧΡΥΣΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Pamako premium-organic mountain-monovarietal
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΑΓΡΟΠΟΛΥ ΑΕ
Agropoly Organic PDO Kalamata Extra Virgin Olive Oil
ΧΑΛΚΙΝΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ANOPAEA-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΕΡΟ ΔΩΡΟ-SACRUM DONUM
ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΟΠΑΙΑ
ΑΝΟΠΑΙΑ ΓΗ – TERRA ANOPAEA
FELIX BLAUEL
MOSUR ORGANIC OLIVE OIL EXTRA VIRGIN
ΧΡΥΣΟ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ
FELIX BLAUEL
ΜΑΝΙ ORGANIC GREEK
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
HELLENIC FIELDS ΕΠΕ
ena ena Organic PGI
ΧΑΛΚΙΝΟ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Pamako unique premium-organic mountain blend
ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
OLVIA by the Tzortzis’ family Product of Organic Farming
ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕ
Latzimas Extra Virgin Olive Oil Product of Organic Farming
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ
TOPLOU MONASTERY
ΕΠΑΙΝΟΣ
Σ.Α ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΟΕ
OLITHEA
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ
σκουτάρι