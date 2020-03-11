ΚΟΤΙΝΟΣ 2020: «Συνωστισμός» στις υψηλές βαθμολογίες από την αξιολόγηση των φετινών συμμετοχών

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ΚΟΤΙΝΟΣ 2020: «Συνωστισμός» στις υψηλές βαθμολογίες από την αξιολόγηση των φετινών συμμετοχών
-Διαφήμιση-

«Συνωστισμό» στις υψηλές βαθμολογίες δημιούργησε η πλειοψηφία των Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων, τα οποία συμμετείχαν στον 5ο Διαγωνισμό Ποιότητας IOOC KOTINOS 2020.

Η βράβευση των διακριθέντων ελαιολάδων και επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, την Κυριακή 17 Μαΐου 2020, ώρα 10:00πμ,  στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, στο πλαίσιο της κορυφαίας Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων FOODEXPO 2020 (16-18/5/2020).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διαγωνισμός IOOC KOTINOS είναι ο μόνος διαγωνισμός αξιολόγησης ελαιολάδου στην χώρα μας, ο οποίος πραγματοποιείται με τα αυστηρά κριτήρια του διεθνώς καταξιωμένου διαγωνισμού MARIO SOLINAS του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (ΔΣΕ).

-Διαφήμιση-

Επικεφαλής της κριτικής επιτροπής την οποία απαρτίζουν διακεκριμένοι γευσιγνώστες, επικεφαλής όλων των Οργανοληπτικών Εργαστηρίων της χώρας μας, είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπειρογνώμων της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε., υπεύθυνη της διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένης από το Δ.Σ.Ε. οργανοληπτικής ομάδας του ΣΕΒΙΤΕΛ και εκπαιδεύτρια Δ.Σ.Ε.

Τα μέλη της επιτροπής (με αλφαβητική σειρά) είναι τα εξής: Αλίκη Γαλή, Ελευθερία Γερμανάκη, Αλεξάνδρα Γκουζ, Μαρία Θεοδωρακοπούλου, Βασίλης Καμβύσης, Παναγιώτης Κάτσαρης, Μαρία Κολιάτσου, Ευστρατία Κουζούμη, Ελένη Μπαρμποπούλου και Νίκος Πολυχρονόπουλος.

Τα βραβευθέντα ελαιόλαδα και οι επιχειρήσεις που τα τυποποιούν έχουν ως εξής:

 

                     ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΑΕ

ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΚΤΗΜΑΤΑ EARLY HARVEST EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΧΡΥΣΟ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

TERRA CRETA ABEE

Terra Creta Grand Cru

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

NUTRIA AE

MYTHOLIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Zarli Olive Oil

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

VASILIS DELIVASILIS OLIVEOIL

VASILIS DELIVASILIS OLIVENOEL

OLIVE FABRICA-Γ. ΔΑΦΝΗΣ & Σ. ΔΑΦΝΗΣ ΟΕ

THE GOVERNOR PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΧΡΥΣΟ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΗΛΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΟΛΙΩΤΗ- ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

YIOI N. ΠΡΙΦΤΗ Ο.Ε

VERUS HELLENIC PREMIUM MONOVARIETAL KLONARA

ΧΑΛΚΙΝΟ

PHYSIS OF CRETE

KORONOA ULTRA PREMIUM MONOVARIETAL EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

PHYSIS OF CRETE

Physis of Crete 0.2

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΗΛΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΟΛΙΩΤΗ

ΣΕΛΛΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Σελλάς Αγουρέλαιο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

MALVA – ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Malva 0.2 Premium Extra Virgin Olive Oil

UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΕΠΑΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΓΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

PLAKIAS EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ

kritsa 0.3

OLIVARTIA ΕΠΕ

Xilouris Family

OLIVELAWON Ι.Χ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΕ

E-LA-WON EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GREEN FRESH

 

 

 ΠΟΠ-ΠΓΕ                  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

HELLENIC FIELDS ΕΠΕ

ena ena Extra Virgin Olive Oil PGI OLYMPIA

ΧΡΥΣΟ

ΠΟΠ-ΠΓΕ ΙΣΧΥΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ

Terra ZAKROS

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

776 DELUXE FOODS

776 EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PGI OLYMPIA

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ

Sitia 03

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΛΑΠΙΘΑΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Lapithas Extra Virgin Olive Oil

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ

Fanourgakis Family Π.Ο.Π Μεσσαρά

ΧΡΥΣΟ

ΠΟΠ-ΠΓΕ ΜΕΣΑΙΑ

UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΛΤΙΣ ΠΓΕ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

OLIORAMA EXCLUSIVE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL –  PGI

ΧΑΛΚΙΝΟ

NUTRIA AE

ΙΩΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL PDO KALAMATA

ΕΠΑΙΝΟΣ

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

TOPLOU MONASTERY

UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΛΤΙΣ ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

 

 

                 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΝΤΑΣΗ

TERRA CRETA ABEE

Terra Creta Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

ΧΡΥΣΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Pamako premium-organic mountain-monovarietal

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΑΓΡΟΠΟΛΥ ΑΕ

Agropoly Organic PDO Kalamata Extra Virgin Olive Oil

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ANOPAEA-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΙΕΡΟ ΔΩΡΟ-SACRUM DONUM

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΟΠΑΙΑ

ΑΝΟΠΑΙΑ ΓΗ – TERRA ANOPAEA

FELIX BLAUEL

MOSUR ORGANIC OLIVE OIL EXTRA VIRGIN

ΧΡΥΣΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑΙΑ

FELIX BLAUEL

ΜΑΝΙ ORGANIC GREEK

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

HELLENIC FIELDS ΕΠΕ

ena ena Organic PGI

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Pamako unique premium-organic mountain blend

ΕΠΑΙΝΟΣ & ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

OLVIA by the Tzortzis’ family Product of Organic Farming

ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕ

Latzimas Extra Virgin Olive Oil Product of Organic Farming

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ

TOPLOU MONASTERY

ΕΠΑΙΝΟΣ

Σ.Α ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΟΕ

OLITHEA

ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ

σκουτάρι

 

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ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ