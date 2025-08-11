Κρατική Αρωγή σε αγρότες της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2024

Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρωγής για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Αττική από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου 2024. Με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιείται ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης, στο πλαίσιο του νόμου 4797/2021, για την αποζημίωση των πληγέντων αγροτών.

Η απόφαση αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών, οι οποίες έχουν ήδη οριοθετηθεί ως πληγείσες περιοχές. Στόχος είναι να στηριχθούν οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η παραγωγική δραστηριότητα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές λόγω των πυρκαγιών.

Τι καλύπτει η επιχορήγηση

Η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των ζημιών που αφορούν σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, όπως:

Εξοπλισμός και μέσα παραγωγής

Πρώτες ύλες και εμπορεύματα

Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης

Εγγείο κεφάλαιο (γη, εγκαταστάσεις)

Αποθηκευμένα προϊόντα που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές

Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο ή σε φυτική παραγωγή, καθώς αυτές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Για τους αγρότες που διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει το μέρος της ζημίας που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η κρατική επιχορήγηση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δηλαδή δεν θα υπόκειται σε κράτηση ή συμψηφισμό με χρέη προς το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα. Αυτό αποτελεί σημαντικό μέτρο για να διασφαλιστεί ότι η οικονομική στήριξη φτάνει πλήρως στους δικαιούχους χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Προϋποθέσεις και διαδικασία

Για να λάβουν την επιχορήγηση, οι αγρότες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως κύριοι επαγγελματίες ή κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.

Να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Να έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛΓΑ.

Να πληρούν τις σχετικές οικονομικές και διοικητικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται σε προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις.

Η υποβολή αιτήσεων για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών γίνεται μέσω του ΕΛΓΑ, ο οποίος διαβιβάζει όλα τα στοιχεία στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την περαιτέρω επεξεργασία. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής θα αξιολογούν τις ζημιές λαμβάνοντας υπόψη τις αυτοψίες και τα πορίσματα των ελεγκτών.