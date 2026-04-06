Κρήτη: Σκυλίτσα οδηγεί διασώστη για να σώσει άλλον σκύλο (βίντεο)

Διένυσε ένα χιλιόμετρο για να βρει κάποιον προκειμένου να διασώσει έναν άλλον σκύλο που είχε πέσει μέσα σε λιμνοδεξαμενή.

Ένα συγκινητικό βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου καταγράφοντας την προσπάθεια μιας σκύλας στην Κρήτη να σώσει έναν άλλον σκύλο που είχε πέσει μέσα σε λιμνοδεξαμενή.

Αναγνώστης του cretalive αναφέρει πώς το περιστατικό συνέβη στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου. Ο ίδιος βρέθηκε σε αγροτικό δρόμο με το αυτοκίνητό του όταν παρατήρησε ένα σκυλί να ανεβαίνει πάνω στο καπό του οχήματος.