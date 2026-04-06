Κρήτη: Σκυλίτσα οδηγεί διασώστη για να σώσει άλλον σκύλο (βίντεο)

06/04/2026
Διένυσε ένα χιλιόμετρο για να βρει κάποιον προκειμένου να διασώσει έναν άλλον σκύλο που είχε πέσει μέσα σε λιμνοδεξαμενή.

Ένα συγκινητικό βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου καταγράφοντας την προσπάθεια μιας σκύλας στην Κρήτη να σώσει έναν άλλον σκύλο που είχε πέσει μέσα σε λιμνοδεξαμενή.

Αναγνώστης του cretalive αναφέρει πώς το περιστατικό συνέβη στο Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου. Ο ίδιος βρέθηκε σε αγροτικό δρόμο με το αυτοκίνητό του όταν παρατήρησε ένα σκυλί να ανεβαίνει πάνω στο καπό του οχήματος.

Το σκυλί, στη συνέχεια, κατέβηκε από το αγροτικό και άρχισε να τον οδηγεί σε έναν αγροτικό δρόμο που κατέληγε σε μια λιμνοδεξαμενή του χωριού. Η σκύλα, μάλιστα, σταματούσε ανά διαστήματα για να δει εάν την ακολουθούσε ο οδηγός με το αυτοκίνητο.
 
Τελικά, όταν ο άνθρωπος βρέθηκε μπροστά στη δεξαμενή είδε ένα μικρό σκυλί να δίνει μάχη για να μην πνιγεί.  Εκεί με τη βοήθεια της κατσούνας κατάφερε να βγάλει το σκυλί από τη δεξαμενή και να του σώσει τη ζωή. 
Πηγή: cretalive.gr
