Κρήτη: Σύλληψη μητέρας και γιου για ζωοκλοπή, οπλοκατοχή και παραβάσεις κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς

Στη σύλληψη μιας 53χρονης και ενός 26χρονου, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων. Τα δύο άτομα κατηγορούνται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς και ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο ποιμνιοστάσιο του 26χρονου άνδρα και στην οικία που ζούσαν με την 53χρονη μητέρα του σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά. Μάλιστα κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα πιστόλι κρότου, δύο κυνηγετικά όπλα, φλόμπερ, τρεις αυτοσχέδιοι πυροκροτητές, δύο ξιφολόγχες, 68 γραμμάρια πυρίτιδα, 120 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 123 κάλυκες και δύο γεμιστήρες.

Επίσης κατά τον έλεγχο στο ποιμνιοστάσιο ημεδαπού διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής (έλλειψη ενωτίων και αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου), ενώ ανευρέθηκαν τρία ζώα συντροφιάς (σκυλιά) για τα οποία δεν πληρούνταν οι κανόνες ευζωίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ