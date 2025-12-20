Κτηματολόγιο: Πρωτοβουλία ΥΠΑΑΤ για αποκατάσταση αδικιών σε βάρος γεωργών λόγω εκκρεμοτήτων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να ρυθμίσει την αποκατάσταση αδικιών που αντιμετωπίζουν ενεργοί γεωργοί, οι οποίοι, ενώ καλλιεργούν γεωργικές εκτάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, στερήθηκαν την καταβολή βασικής ενίσχυσης λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι παραγωγοί αυτοί δεν θα αποκλείονται από την ενίσχυση, αποκλειστικά και μόνο επειδή:

δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η καταχώριση τίτλων κυριότητας (όπως παραχωρητήρια από αναδασμούς ή διανομές),

εκκρεμεί η μεταγραφή ή κύρωση/έκδοση διοικητικής μεταβίβασης της κυριότητας από το Δημόσιο που θεμελιώνουν δικαιώματα επί γεωργικών εκτάσεων,

έχει εκδοθεί απόφαση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης, που αναγνωρίζει εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του παραγωγού, αλλά η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στα στοιχεία του Κτηματολογίου, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης των αρχικών εγγραφών για την περιοχή.

Η ρύθμιση θα εισάγει μεταβατικό μηχανισμό τεκμαιρόμενης επιλεξιμότητας των γεωργών αυτών, που θα βασίζεται:

σε διοικητικά ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, τίτλους και πράξεις,

σε αποδοχή ένστασης ή αντιρρήσεως από την αρμόδια Επιτροπή του Κτηματολογίου,

σε στοιχεία από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και λοιπές αποδείξεις πραγματικής καλλιέργειας.