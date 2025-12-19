Έρχεται πληρωμή de minimis για ζημιές του 2021 στο προανθικό στάδιο

Την απόφαση για την καταβολή των υπολοίπων του προανθικού, με τη μορφή ενισχύσεων De Minimis, που αφορούν αποζημιώσεις ζημιών του έτους 2021, υπέγραψε χθες Πέμπτη 18/11 ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Μετά την υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών η απόφαση θα συνυπογραφεί και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης, και ακολούθως, ύστερα από τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, θα προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης, ορίζονται οι παραγωγοί κερασιών, μήλων και βύσσινων, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τις πληρωμές του προανθικού για το έτος 2021.

Πρόκειται για μια εκκρεμότητα από τον Παγετό της Άνοιξης του 2021, την οποία είχαμε υποχρέωση προς τους δικαιούχους παραγωγούς να την ολοκληρώσουμε. Με τον τρόπο αυτόν θα αποκαταστήσουμε μια αδικία που δημιουργήθηκε λόγω κενών της σχετικής ΚΥΑ, βάσει της οποίας πληρώθηκαν οι παραγωγοί το προανθικό του 2021.