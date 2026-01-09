Κύπρος: Αναστάτωση στους αγρότες λόγω μηνυμάτων για την αποφυγή νέας παραγωγής

Αναστάτωση επικρατεί στους αγρότες της Κύπρου μετά από μηνύματα τα οποία έλαβαν στα κινητά τους από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με τα οποία καλούνται, λόγω έλλειψης νερού, να αποφύγουν τον προγραμματισμό νέας παραγωγής.

Αυτό κατήγγειλε στο ΡΙΚ ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών Πανίκος Χάμπας.

Την ίδια ώρα, οι αγροτικές οργανώσεις ζητούν την άμεση σύγκληση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και αποζημιώσεις για τους παραγωγούς.

Ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις,

Παρά το γεγονός ότι ο Δεκέμβριος καταγράφηκε ως καλός μήνας σε ό,τι αφορά τη βροχόπτωση, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει.

Η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, από πλευράς της δήλωσε έτοιμη να ανταποκριθεί στο αίτημα των γεωργών και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποζημιώσεων.

Η Υπουργός αναχώρησε σήμερα για τις Βρυξέλλες και, με την επιστροφή της στην Κύπρο, αναμένεται να προχωρήσει σε διευθετήσεις για συναντήσεις με τις αγροτικές οργανώσεις.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ