Πρόβατα πήγαν για ψώνια σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία

Έριξαν προϊόντα, έσπασαν μπουκάλια και έφυγαν με… έναν χρόνο δωρεάν τροφή, αφού το στιγμιότυπο έγινε viral και αντιμετωπίστηκε με χιούμορ
08/01/2026
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη Βαυαρία, όταν περίπου 50 πρόβατα εισέβαλαν σε εκπτωτικό σούπερ μάρκετ Penny, προκαλώντας αναστάτωση στους πελάτες και το προσωπικό. Το βίντεο που κατέγραψε το συμβάν έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τα ζώα χτυπώντας τους πάγκους, ωστόσο εκείνα παρέμειναν μέσα για περίπου 20 λεπτά. Σύμφωνα με το ZDF, «προκάλεσαν απόλυτο χάος» ρίχνοντας προϊόντα στο πάτωμα, σπάζοντας μπουκάλια και αφήνοντας πίσω τους κοπριές.

Όπως έγινε γνωστό, τα πρόβατα είχαν αποκοπεί από ένα μεγαλύτερο κοπάδι περίπου 500 ζώων. Ο ιδιοκτήτης τους εκτίμησε ότι πιθανόν μπέρδεψαν μια σακούλα αγορών με σακούλα ζωοτροφών, γεγονός που τα οδήγησε προς το κατάστημα αναζητώντας τροφή.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο δημοσίευσε φωτογραφία του κοπαδιού μέσα στο κατάστημα, συνοδεύοντάς τη με σατιρικό σχόλιο.

Τελικά, αντί για κυρώσεις, τα πρόβατα κέρδισαν έναν χρόνο δωρεάν τροφή, ως αντάλλαγμα για τη δημοσιότητα που προσέφερε στην αλυσίδα το βίντεο του ασυνήθιστου περιστατικού.

