Λάρισα: Δυναμικές κινητοποιήσεις τον Νοέμβριο προετοιμάζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Θέτοντας ως στόχους την ενότητα του κινήματος, τη μαζική, δυναμική και πανελλαδική συμμετοχή και την άσκηση μεγάλης πίεσης προς την κυβέρνηση, αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ομόφωνα σε σύσκεψη απόψε, στην Τερψιθέα Λάρισας, να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις ως τα τέλη Νοεμβρίου.

Περισσότεροι από 150 κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές συμμετείχαν στη σύσκεψη αυτή, από πολλές περιοχές του Νομού Λάρισας, όπως τον Τύρναβο, τον Πλατύκαμπο και άλλα χωριά του Δ. Κιλελέρ, τη Λάρισα, τη Γιάννουλη, τον Δ. Τεμπών κ.α.

Ακούστηκαν αρκετές προτάσεις, με κοινή συνισταμένη τη μαχητικότητα των κινητοποιήσεων, σε συντονισμό πανελλαδικό με συλλόγους, επιτροπές και συνεταιρισμούς και αιχμή των αιτημάτων τη στήριξη της κτηνοτροφίας που πλήττεται με δριμύτητα, λόγω της ευλογιάς.

Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι στην ΕΡΤ Λάρισας είναι η πρώτη χρόνια που ο παραγωγικός κόσμος πιέζεται τόσο πολύ οικονομικά, με θανατώσεις ζώων και 1600 οικογένειες κτηνοτρόφων που έμειναν άνεργοι, χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς πληρωμές για ζωοτροφές, με απλήρωτο το Μέτρο 23, χωρίς πληρωμές επιδοτήσεων και προγραμμάτων που καθυστερούν και λόγω ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το σκάνδαλο με τις παρανομίες. Όσα ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ ότι θα πληρώσει είναι ελάχιστο μπροστά στα χρήματα που οφείλονται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Εν μέσω ευλογιάς και ΟΠΕΚΕΠΕ, προστίθενται στην οικονομική ασφυξία και οι χαμηλές φετινές εμπορικές τιμές των αγροτικών προϊόντων, όπως στο σιτάρι, το βαμβάκι, τα όσπρια.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη συσκέψεις , όπως την ερχόμενη Παρασκευή στη Λάρισα υπό την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΤ για τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής για τo έλεγχο και τη διαχείριση της ευλογιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων Θεσσαλίας Δημήτρης Μπαλούκας είπε ότι άργησε πολύ και επέμεινε στη θέση ότι πρέπει να εφαρμοστεί στοχευμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Πηγή: ertnews.gr