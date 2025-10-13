Θεσσαλια: Ζημιές στην καστανοπαραγωγή του Πηλίου από τις βροχές

Σε απόγνωση βρίσκονται οι καστανοπαραγωγοί του Πηλίου και ιδιαίτερα του Κισσού, καθώς οι πρόσφατες βροχές επηρέασαν αρνητικά τη συγκομιδή. Την ίδια ώρα, οι καστανοπαραγωγοί καλούνται να επιστρέψουν τις αποζημιώσεις από τον Daniel στον ΕΛΓΑ και ας μην τις έλαβαν (!), ενώ ζητούν αναδιάρθρωση –επιτέλους– του Κανονισμού, αφού χρόνια τώρα πληρώνουν εισφορές, αλλά δεν αποζημιώνονται ποτέ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Κισσού, Απόστολο Τζελέπη, «η φετινή χρονιά δεν εξελίσσεται καλά, αφού οι πρόσφατες βροχές έσκισαν τα κάστανα, με αποτέλεσμα να μας έχουν μείνει μόνο τα μικρόκαρπα, τα οποία διατίθενται στην αγορά στην εξευτελιστική τιμή των 50 λεπτών. Δίνουμε 60 ευρώ μεροκάματο στους εργάτες για τη συγκομιδή. Στις κατηγορίες Α, extra και lux δεν υπάρχουν κάστανα ούτε για δείγμα». Για να γίνει αντιληπτή η οικονομική απώλεια που έχουν υποστεί φέτος οι καστανοπαραγωγοί, αρκεί να επισημανθεί ότι πέρυσι διέθεσαν στην αγορά τα χοντρά κάστανα με 3,60 ευρώ/κιλό, τα extra 2,70 ευρώ/κιλό και την κατηγορία Α 1,5 ευρώ/κιλό. Και σαν να μην έφταναν τα προβλήματα με την κλιματική κρίση, οι κασταναπαραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν και τον παραλογισμό του δημόσιου συστήματος. «Ο ΕΛΓΑ, με μήνυμα που έστειλε, μου ζητά να του επιστρέψω 2.130 ευρώ για 70 στρέμματα κάστανα, από επανέλεγχο που υποστηρίζει ότι έκανε για τις ζημιές του Daniel. Κανείς δεν γνωρίζει πώς έγινε αυτός ο επανέλεγχος. Το πιο προκλητικό είναι ότι ποτέ δεν λάβαμε αποζημιώσεις για ζημιές στην παραγωγή από τον ΕΛΓΑ και ας πληρώνουμε κανονικά εισφορές (σ.σ. 1.500 ευρώ κατά μ.ό. τα ετήσια ασφάλιστρα)», αναφέρει ο κ. Τσελέπης.

Και καταλήγει: «Οι περισσότεροι καστανοπαραγωγοί είναι μονοκαλλιεργητές, δεν έχουν άλλες καλλιέργειες για να αποκομίσουν κάποιο οικονομικό όφελος. Καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι δύσκολος για εμάς και τις οικογένειές μας».

Αισιοδοξία στον Κίσσαβο

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που συναντά κανείς στα καστανοπερίβολα του Κισσάβου, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η συγκομιδή, για να ακολουθήσει έπειτα η μεταφορά στα ψυγεία των συνεταιρισμών για τη διαλογή και τη συντήρηση, με στόχο τη διάθεση στις αγορές, κυρίως του εξωτερικού. Στις περιοχές αυτές, αν και η ποιότητα έχει επηρεαστεί από την ξηροθερμία, οι ποσότητες είναι ικανοποιητικές. Οι παραγωγοί αισιοδοξούν ότι η αγορά θα ανταμείψει την προσπάθειά τους για ένα ποιοτικό και ξεχωριστό προϊόν, καθώς η ταυτότητά του είναι, πλέον, γνωστή στο εξωτερικό.