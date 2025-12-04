Λασίθι: «Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει – κάλεσμα για κινητοποιήσεις»

Την Τετάρτη 3/12/2025 πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στον Μακρύ Γιαλό Ιεράπετρας, με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα από τις περιοχές Σητείας και Ιεράπετρας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ιεράπετρας και Σητείας, ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Λασιθίου και η Αγροτική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας.

Τα θέματα της σύσκεψης ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στον πρωτογενή τομέα, που δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο και αλιέα αμέτοχο. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν τα εξής:

Η απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να θολώσει τα γεγονότα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξοργίζει ακόμα περισσότερο την κοινωνία.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βλέπουν τις πληρωμές των ενισχύσεων είτε στο ναδίρ είτε ακόμα και με αρνητικό υπόλοιπο.

Η κλιματική κρίση διαρκώς επεκτείνεται και το ζήτημα της λειψυδρίας δεν αποτελεί καμία προτεραιότητα για την επίσημη Πολιτεία.

Οι πραγματικοί και έντιμοι αγρότες-κτηνοτρόφοι πληρώνουν για άλλη μια φορά δυσανάλογα το κόστος για όλη αυτή την κατάσταση.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν άμεσα λύσεις για τα παρακάτω:

1) Την έναρξη των εργασιών για τα Συνοδά Έργα του φράγματος Μπραμιανών Ιεράπετρας, αλλά και την επανεκκίνηση των εργασιών για την προσαγωγό μεταφοράς νερού προς το φράγμα, που έχει σταματήσει λόγω μεγάλης οφειλής του Δημοσίου προς τον εργολάβο.

2) Την άμεση και δίκαιη κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων, καθώς πολλές τοπικές κοινωνίες εξαρτώνται απόλυτα από το αγροτικό εισόδημα (ελαιοκομικές περιοχές).

3) Την οικονομική αποζημίωση στους μελισσοκόμους Λασιθίου, αφού λόγω ξηρασίας (λειψυδρία) έχουν υποστεί μεγάλη μείωση στην παραγωγή μελιού.

4) Την ένταξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

5) Τη θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή για όλα τα αγροτικά εισοδήματα.

«Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε ομόφωνα να ενώσουμε δυνάμεις με τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις αγροτών για τα δίκαια αιτήματά μας. Καλούμε όλους τους αγρότες για μια δυναμική συμμετοχή στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας την Δευτέρα 8/12/2025, στις 11:00, στο Παγκρήτιο στάδιο», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.