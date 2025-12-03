ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες στoν Προμαχώνα παρέκαμψαν το μπλόκο των αστυνομικών (βίντεο)

03/12/2025
40'' διάβασμα
Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών με τρακτέρ έφτασαν λίγη ώρα πριν τις 12:00 στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και σε κομβικά σημεία στην Ε.Ο. Σερρών Προμαχώνας. Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν προς τον Προμαχώνα.

Οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο και κατευθύνονται προς τον Προμαχώνα.

Πηγή: ertnews.gr
αγροτικές κινητοποιήσειςΣέρρες