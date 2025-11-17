Μάρος Σέφτσοβιτς, Επίτροπος Εμπορίου, στην «ΥΧ»: Οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ προς τις ΗΠΑ σε προϊόντα και προδιαγραφές

Σε έναν διαρκή «εφιάλτη», που δείχνει να μην έχει τέλος, έχουν εξελιχθεί οι διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων με τις ΗΠΑ για τη σύναψη διμερούς εμπορικής συμφωνίας. Στόχος των ατέρμονων συνομιλιών είναι η εξάλειψη –στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό– των περιορισμών, όπως είναι οι δασμοί 15%, που επέβαλε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από τότε που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και κατέληξαν σε ένα γενικό κείμενο συμφωνίας, στις 28 Ιουλίου 2025, η κατάρτιση του πλαισίου με τις λεπτομέρειες εφαρμογής δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Ολόκληρο σεμινάριο»

«Θα χρειαστώ ολόκληρο σεμινάριο για να σας εξηγήσω πόσο περίπλοκες είναι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε στην «ΥΧ» ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς. «Οι σημαντικότεροι εμπορικοί μας εταίροι είναι η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ και η Κίνα. Όπως καταλαβαίνετε, οι εμπορικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα περνάνε μάλλον μία περίοδο αναταραχής, οπότε μία από τις δουλειές που ανέλαβα όταν μου ανέθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ήταν να βρούμε νέες αγορές για τα ευρωπαϊκά προϊόντα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Σέφτσοβιτς αναφέρθηκε σε κάποια από τα βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης, που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα. Αρχικά, τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά έθεσε ζήτημα για χαλάρωση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (Sanitary and Phytosanitary Standards-SPS), όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα που εισάγονται από τις ΗΠΑ στην ΕΕ. Ο ίδιος είπε ότι η ΕΕ δεν υποχωρεί σε αυτό το θέμα και πρόσθεσε ότι: «Ξεκαθαρίσαμε ότι, όσον αφορά αγροτικά προϊόντα, όπως κρασιά, ποτά και μπύρες, τα θεωρούμε επιθετικού (offensive) ενδιαφέροντος και θα θέλαμε μηδενικούς δασμούς τόσο για τις εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ».

Μάλιστα, η ευρωπαϊκή πλευρά έχει διαπιστώσει ότι η λίστα με τις εξαιρέσεις και τις ιδιαίτερες μεταχειρίσεις προϊόντων από την αμερικανική πλευρά «είναι απλά πάρα πολύ μεγάλη», όπως εξήγησε ο κ. Σέφτσοβιτς, οπότε προς το παρόν οι δύο πλευρές έχουν μείνει στο αρχικό, γενικό και συμβιβαστικό κείμενο.

«Ουλές» από τη διαπραγμάτευση

Στέλεχος της DG Trade μάς είπε ότι ήταν μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της ΕΕ με την αντίστοιχη ομάδα τεχνοκρατών των ΗΠΑ. «Έχω ακόμα πάνω μου τις “ουλές”», εκμυστηρεύθηκε στην «ΥΧ», αλλά δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Μια πλήρης εμπορική συμφωνία δεν είναι δυνατή, γιατί «έχουμε θεμελιώδεις αντιθέσεις για το πώς βλέπουμε κάποιους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας», μάς εξήγησε.

Για παράδειγμα, ανέφερε τα αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ όπου υπάρχουν αντίθετα συμφέροντα και συγκεκριμένα το βοδινό κρέας και το κρέας πουλερικών. Στο βοδινό, η σύγκρουση συμφερόντων έχει σχέση με το γεγονός ότι και η Ευρώπη είναι μεγάλος παραγωγός και εξαγωγέας βοδινού. Στα πουλερικά, τέθηκε το ζήτημα της χρήσης χλωρίνης ως απολυμαντικού για το κρέας του κοτόπουλου, το οποίο η ΕΕ θεωρεί σημαντικό, ενώ οι ΗΠΑ άνευ σημασίας.

Επίσης, οι ΗΠΑ βάζουν τελευταία σε προτεραιότητα την προστασία των ευρωπαϊκών σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), ενώ η ΕΕ το έχει θέσει ως πρώτης προτεραιότητας. Μάλιστα, έχει ακουστεί στις συζητήσεις από την αμερικανική πλευρά ότι «τα σήματα ΠΟΠ και ΠΓΕ δεν είναι τίποτε άλλο από trademarks (εμπορικά σήματα)».

Η ίδια πηγή κατέληξε, βέβαια, με μια θετική πλευρά, παρόλο που δεν βλέπει στο άμεσο μέλλον τη σύνταξη και την υπογραφή μιας πλήρους εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ: «Προσπαθούμε και οι δύο πλευρές να βρούμε κοινά πεδία συνεννόησης, π.χ. στα τέλη των τελωνείων και στα γραφειοκρατικά θέματα, προκειμένου να μειώσουμε το κόστος των επιχειρήσεων που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων των δύο αυτών μεγάλων καταναλωτικών αγορών».