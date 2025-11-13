Κίνα-Τζιλίν: Καλλιέργεια καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Φορτία με καλαμπόκια νέας σοδειάς μεταφέρονται σε αποθήκες στην επαρχία Τζιλίν που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Κίνας, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη ποικιλιών καλαμποκιού που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά και το πέρασμά τους από το εργαστήριο στις γεωργικές καλλιέργειες, με στόχο την αντικατάσταση της σόγιας ως βασικής ζωοτροφής.

Η κομητεία Λισού στην επαρχία Τζιλίν έχει σημαντική θέση στην παραγωγή σιτηρών, ενώ πρωτοπορεί στην πιλοτική παραγωγή του καλαμποκιού.

“Το καλαμπόκι μας δεν φαίνεται να είναι διαφορετικό από τα άλλα, ενώ η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη είναι υψηλότερη κατά 3%-4% από το συνηθισμένο καλαμπόκι”, δήλωσε ο Τσι Χονγκμπό που είναι υπεύθυνος ενός αγροτικού συναιτερισμού στη Λισού.

Ο ίδιος βετεράνος καλλιεργητής δήλωσε επίσης, ότι στο παρελθόν οι αγρότες νοιάζονταν για παράγοντες, όπως, η απόδοση, το βάρος της παραγόμενης σοδειάς, αλλά και η περιεκτικότητά της σε νερό.

“Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που ο συνεταιρισμός προσπάθησε να καλλιεργήσει καλαμπόκι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη”, τόνισε ο Τσι, προσθέτοντας ότι καθώς ασχολείται με την καλλιέργεια καλαμποκιού εδώ και δεκαετίες, φέτος, άκουσε για πρώτη φορά ότι “έχει αξία και η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ