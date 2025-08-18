Mαύρης Κορινθιακή Σταφίδα: Μειωμένη παραγωγή λόγω καύσωνα στην Αμαλιάδα – Ικανοποίηση στη Μεσσηνία

Ο φετινός τρύγος της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας στην Αμαλιάδα ξεκινά υπό τη σκιά των προβλημάτων που προκάλεσε ο πρόσφατος καύσωνας. Αν και είναι ακόμη νωρίς για ακριβείς εκτιμήσεις, οι ζημιές στις καλλιέργειες εκτιμάται ότι θα μειώσουν την παραγωγή κατά περίπου 50 τόνους σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή από τους 300 στους 250 τόνους. Παράλληλα, η τιμή της σταφίδας αναμένεται να παραμείνει σταθερή, κοντά στα 2-2,10 ευρώ το κιλό, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας έχει ήδη εντείνει τις προετοιμασίες της στις αποθήκες στο Χάβαρι, ώστε να είναι έτοιμη για την παραλαβή και τη διακίνηση της φετινής σοδειάς. Οι σταφιδοπαραγωγοί έχουν αρχίσει τη συγκομιδή και το προϊόν μπαίνει σταδιακά στα αλώνια για ξήρανση.

Σε ανακοίνωση προς τους παραγωγούς, η Ομάδα υπενθυμίζει ότι η Κορινθιακή Σταφίδα πρέπει να παραδοθεί καλά αποξηραμένη, χωρίς ξένες ύλες και σε καλή κατάσταση. Η ποιοτική διαλογή πρέπει να έρχεται σε ξεχωριστό παλετοκιβώτιο, ενώ φέτος δεν θα γίνει καμία παρακράτηση ποσοστού 3%, όπως ίσχυε το 2024. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ομάδας ή στο τηλέφωνο 2622024173.

Ένσταση Ηλείων παραγωγών για τον αποκλεισμό από το Μέτρο 23

Ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος, έχει υπογραμμίσει ότι θα προχωρήσουν σε ένσταση για τον αποκλεισμό της Κορινθιακής Σταφίδας από το Μέτρο 23, αξιοποιώντας την ανοιχτή πλατφόρμα υποβολής ενστάσεων. Τα αποτελέσματα των προσφυγών θα είναι οριστικά και θα καθορίσουν τον προσωρινό πίνακα των δικαιούχων στήριξης, πριν προχωρήσουν οι πληρωμές.

Αισιοδοξία Μεσσήνιων για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής

Ικανοποίηση και αισιοδοξία επικρατεί στην Μεσσηνία για τη φετινή παραγωγή της μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας. Εάν, μάλιστα, επαληθευθούν οι προβλέψεις για άνοδο της τιμής, τότε θα μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά. Όπως εκτιμά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας», Γιώργος Λαζόγιαννης, «οι ζημιές που πάθαμε λόγω των κλιματολογικών συνθηκών είναι μικρές και, έτσι, από πλευράς ποσότητας θα μείνουμε στο ίδιο επίπεδο με την περασμένη χρονιά. Θα πρέπει, φυσικά, να σημειώσουμε ότι πολλά κτήματα έχουν εγκαταλειφθεί για διαφόρους λόγους. Οι εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής είναι ότι θα πάει καλύτερα από την περασμένη χρονιά».

Με δεδομένο ότι η τιμή της Κορινθιακής Σταφίδας την περασμένη χρονιά ήταν 2 ευρώ ανά κιλό στον παραγωγό, ο κ. Λαζόγιαννης τονίζει: «Εάν αναλογισθούμε ότι το κόστος καλλιέργειας έχει εκτοξευθεί –με την άνοδο των τιμών σε ό,τι χρησιμοποιούμε–, η τιμή των 2 ευρώ είναι μία χαμηλή τιμή. Η τελική διαμόρφωση αναμένεται να γίνει στα μέσα Σεπτέμβρη».

Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά την εγκατάλειψη της καλλιέργειας, ο ίδιος υποστηρίζει ότι «η κρίσιμη χρονική περίοδος ήταν η εποχή της πανδημίας. Τότε η παραγωγή μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας στην Πελοπόννησο ήταν 115.000 στρέμματα, σύμφωνα με το ΟΣΔΕ. Το 2023 ήταν 80.000 – στην καλύτερη περίπτωση. Είναι η ώρα να πάμε σε μία αναδιάρθρωση και για να γίνει αυτό πρέπει να στηριχθεί έμπρακτα ο παραγωγός. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, η πολιτεία πρέπει να κάνει γενναία αναδιάρθρωση».