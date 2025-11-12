Μεγάλη πανελλαδική ψηφοφορία ypaithros.gr :«Στίγμα» για τον κλάδο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά πρόσωπα

Υπήρξε, τελικά, την τελευταία δεκαετία κάποιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που να έσκυψε με προσοχή πάνω από τα προβλήματα των αγροτών; Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από την απάντηση («κανένας» σε ποσοστό 64,8%) της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στη μεγάλη πανελλαδική ψηφοφορία που διεξήχθη στην ιστοσελίδα ypaithros.gr το διάστημα 31/10-4/11. Μόνοι μερικώς «διασωθέντες» ήταν οι υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα, με τον Β. Αποστόλου να είναι ο μόνος που συγκέντρωσε διψήφιο ποσοστό (14,5%) και τον Στ. Αραχωβίτη να έπεται (9,4%), ενώ στον πάτο (1,9%) βρέθηκε ο Λ. Αυγενάκης της ΝΔ, ο οποίος κατέθεσε την Τετάρτη στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φυσικά, το σκάνδαλο γύρω από τις παράνομες επιδοτήσεις του Οργανισμού, για το οποίο ο κόσμος αποφάνθηκε σε συντριπτικό ποσοστό 76,1% ότι ήταν το γεγονός που σημάδεψε τον κλάδο την τελευταία δεκαετία, σίγουρα έπαιξε ρόλο στη γενικότερη δυσπιστία του αγροτικού κόσμου απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα. Πάντως, οι αγρότες δεν βλέπουν φως ούτε μέσω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την οποία αξιολογούν σε ποσοστό 46,5% ως κίνηση προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 18,9% που θεωρούν ότι ακολουθεί σωστή ρότα.

Η «ΥΧ», στις δημοσιογραφικές επιτυχίες της οποίας συγκαταλέγονται συνεντεύξεις με τους Ευρωπαίους επιτρόπους Γεωργίας που θήτευσαν την τελευταία δεκαετία, δεν θα μπορούσε να μην απευθύνει στο αναγνωστικό της κοινό την ερώτηση για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγχωνευθεί η ΚΑΠ σε ένα ενιαίο «Υπερταμείο». Πόσω μάλλον, όταν είναι δεδομένο ότι η νέα προγραμματική περίοδος, μετά το 2027, θα συνοδεύεται από περικοπές στα αγροτικά κονδύλια, κάτι που έχει επιβεβαιώσει και ο νυν επίτροπος, Κριστόφ Χάνσεν. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (49,7%) δεν βλέπει με καλό μάτι αυτήν τη νέα πραγματικότητα, θεωρώντας λανθασμένη την ένταξη στο Υπερταμείο. Αναλυτικά οι απαντήσεις σε αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα στις δημοσκοπικές πίτες που ακολουθούν.