Η «ακτινογραφία» των τελευταίων 10 ετών – Από το χωράφι μέχρι την… υπουργική καρέκλα

Εδώ και μια δεκαετία, η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ δηλώνει το «παρών» με συνέπεια στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, παρέχοντας έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση στους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα. Ανατρέχοντας στη μακρά διαδρομή από το φύλλο #1 (Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015) μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι πίσω από τις… σελίδες της «ΥΧ» αισθανόμαστε γεμάτοι, βέβαιοι ότι τηρήσαμε την υπόσχεση που είχαμε δώσει εξαρχής στο αναγνωστικό μας κοινό: Nα προάγουμε τη σημασία ενός τεχνολογικά εξελιγμένου αγροτικού τομέα, εντός του οποίου οι παραγωγοί θα κατέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκρίνονται στις αλλαγές –τόσο του καιρού όσο και της… ΚΑΠ–, να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους και να διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους στο εξωτερικό.

Περιηγούμενοι στο οικοσύστημα της εφημερίδας, οι αναγνώστες μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πρώτοι για τις νέες τάσεις και τα καλά παραδείγματα του κλάδου και να εμπνευσθούν από αυτά. Τώρα, με αφορμή το ορόσημο των δέκα ετών, η συντακτική μας ομάδα προχωρά στην αποτίμηση όλων των κομβικών εξελίξεων της δεκαετίας 2015-2025 σε πεδία όπως η αγροτική τεχνολογία και η εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δεν μένει, όμως, μόνο σε αυτά, καθώς θίγει και άλλες, περισσότερο αμφιλεγόμενες ζυμώσεις, που βλέπουμε ότι απασχολούν εκτενώς την ευρωπαϊκή αγροδιατροφή και βρίσκονται στο κατώφλι και της δικής μας πραγματικότητας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα: Η επέλαση των πρωτεϊνών εντόμων.

Συνολικά, ένας εκ των βασικών στόχων του εν λόγω αφιερώματος είναι να εξετάσουμε τις αλλαγές που έχουν συντελεσθεί από την έναρξη κυκλοφορίας της εφημερίδας μέχρι σήμερα. Και, με βάση αυτές, να δούμε προς τα πού μάς οδηγεί, τελικά, το μονοπάτι στο οποίο ήδη πορευόμαστε – αλλά και το κατά πόσο υπάρχουν εναλλακτικές οδοί.

Παράλληλα με την καταγραφή των μετασχηματισμών στον κλάδο, η «ΥΧ» δεν έχει διστάσει να αναδείξει και τα διαχρονικά κακώς κείμενα σε αυτόν, αφουγκραζόμενη τις αγωνίες των αγροτών. Όπως είναι διαδεδομένο να λέγεται, τα γραπτά μένουν – και εν προκειμένω αποδεικνύουν ότι η ερευνητική δημοσιογραφία των συντακτών μας έχει ρίξει φως σε μια σειρά από σκάνδαλα καταχρασμού αγροτικών επιδοτήσεων. Σήμερα, στη σκιά του πολύκροτου σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, η σημασία αυτών των ρεπορτάζ της «ΥΧ» αποκτά καινούργια διάσταση: Υπενθυμίζει ότι υπήρχαν μέσα που έκρουαν διαρκώς τον κώδωνα του κινδύνου για τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος από καλοθελητές και επιτήδειους εις βάρος του ιδρώτα των πραγματικών παραγωγών, πολύ προτού ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρεθεί στην πρώτη θέση της σκαλέτας των δελτίων ειδήσεων των μεγάλων καναλιών. Μήπως κάποιοι, λοιπόν, έπρεπε να έχουν ανοίξει τα αφτιά τους νωρίτερα;

Ευκαιρίας δοθείσης, λοιπόν, από αυτά τα δέκα έτη παρουσίας της εφημερίδας στην αρένα της ενημέρωσης, η «ΥΧ» στράφηκε στους αναγνώστες της για να αξιολογήσουν οι ίδιοι τα γεγονότα και τα πεπραγμένα αυτής της δεκαετίας. Να κάνουν το δικό τους ταμείο, να προσδιορίσουν τι πήγε σωστά και τι πήγε λάθος. Αυτοί, άλλωστε, είναι και οι τελικοί κριτές σε μια δημοκρατία.

Ο αγροτικός κόσμος έδωσε το στίγμα του, συμμετέχοντας μαζικά στη διαδικτυακή ψηφοφορία του ypaithros.gr, η οποία έλαβε χώρα το διάστημα 31/10-4/11. Στο παρόν επετειακό φύλλο, σας παρουσιάζουμε την ετυμηγορία της κοινής γνώμης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τις απαντήσεις των αναγνωστών της ιστοσελίδας μας σε 11 στοχευμένα ερωτήματα – από το χωράφι και τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ μέχρι την… υπουργική καρέκλα του ΥΠΑΑΤ!