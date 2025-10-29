Μεσσηνία: Μειωμένη άνω του 50% αναμένεται η φετινή ελαιοπαραγωγή

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εκπομπή «Πρωινό στον Αέρα», ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας, Απόστολος Ζωντανός, ανέφερε ότι η παραγωγή στην Ελλάδα δύσκολα θα ξεπεράσει φέτος τους 200.000 τόνους, όταν σε μια κανονική χρονιά φτάνει περίπου τους 400.000.

«Ο χειμώνας του 2023-2024 ήταν ξηρός, χωρίς αρκετές βροχές, το ίδιο και η άνοιξη. Δεν υπήρξε ικανοποιητική βλάστηση και έτσι η ελιά δεν μπόρεσε να καρποφορήσει. Ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καλή ποιότητα, αλλά χαμηλή ποσότητα

Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ήδη σε πολλές περιοχές της Τριφυλίας και Πυλίας, με παραγωγούς να σπεύδουν νωρίς στους ελαιώνες, φοβούμενοι τις επιπτώσεις από τον δάκο και το γλοιοσπόριο.

«Η ποιότητα του λαδιού είναι εξαιρετική, με οξύτητα γύρω στο 0,3, όμως η πρώιμη συγκομιδή έχει ως συνέπεια μειωμένη απόδοση», εξήγησε ο κ. Ζωντανός, τονίζοντας πως η εικόνα είναι ανάλογη και σε άλλους ελαιοπαραγωγικούς νομούς της χώρας, όπως το Ηράκλειο Κρήτης.

Η συνολική παραγωγή, όπως είπε, ίσως τελικά διαμορφωθεί ακόμη χαμηλότερα, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες:

«Αν συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία, φοβάμαι ότι θα έχουμε προβλήματα με τον δάκο και η εκτίμηση των 200.000 τόνων θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω».

Παρόμοια εικόνα και στη Μεσόγειο

Παρόμοιες συνθήκες επικρατούν και σε άλλες μεσογειακές χώρες, με την Ισπανία να αντιμετωπίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μειωμένη παραγωγή λόγω ξηρασίας.

«Το ισπανικό Υπουργείο και οι συνεταιρισμοί αναφέρουν ότι φέτος δεν θα ξεπεράσουν τους 1,2 εκατομμύρια τόνους, πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει όλους μας», σημείωσε.

“Αν πέσει κάτω από 5,5 ευρώ, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα”

Αναφερόμενος στις τιμές, ο πρόεδρος των γεωπόνων τόνισε την ανάγκη σταθερότητας και στήριξης του πρωτογενούς τομέα:

«Αν η τιμή πέσει κάτω από 5,5 ευρώ το κιλό, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια και στον πρωτογενή τομέα. Ο αγροτικός κόσμος πιέζεται από το υψηλό κόστος παραγωγής και διαβίωσης, ενώ πολλές επιδοτήσεις καθυστερούν».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την εγκατάλειψη της καλλιέργειας:

«Τα ελαιοκτήματα είναι παραμελημένα. Δεν γίνονται σωστές λίπανσεις και φυτοπροστασίες, γιατί οι παραγωγοί δεν έχουν ρευστότητα. Αν δεν επενδύσουμε ξανά στη γη μας, το μέλλον της ελιάς είναι αβέβαιο».

«Να σηκώσουμε κεφάλι και να πιστέψουμε ξανά στην ελιά»

Κλείνοντας, ο Απόστολος Ζωντανός έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας:

«Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ελαιοκαλλιέργεια. Είναι ένας τομέας με μέλλον. Τα χρήματα που επενδύει ο παραγωγός, θα τα πάρει πίσω πολλαπλά. Πιστεύω ότι περισσότερο από οικονομικό, το πρόβλημα είναι ψυχολογικό. Ζούμε σε μια εποχή απογοήτευσης, αλλά πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι και να δουλέψουμε. Η καλλιέργεια της ελιάς μπορεί να μας κρατήσει όρθιους».

