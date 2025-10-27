Αυξημένα τα αποθέματα οίνων και γλευκών

Όπως αναφέρει ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), τα αποθέματα οίνων και γλευκών εμφανίζονται αυξημένα κατά 12,23% σε σύγκριση με το 2024 (1.519.667 hl) τα οποία με τη σειρά τους εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 11,75% σε σύγκριση με τα αποθέματα του 2023. Η αύξηση του όγκου των αποθεμάτων συναρτάται εν μέρει και από τον μειωμένο όγκο πωλήσεων των οινοποιείων το 2025, γεγονός που αναμένεται να επαληθευθεί στο τέλος του έτους.

Τον μεγαλύτερο όγκο αποθεμάτων καταγράφουν ως συνήθως οι λευκοί οίνοι χωρίς ΓΕ (469.273 hl) σε ποσοστό 27,90% του συνόλου (24,24% / 2024), ενώ οι οίνοι με ΠΓΕ, καταγράφουν υψηλό ποσοστό επίσης της τάξης του 31,98% του συνόλου (36,41%/2024).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας αποθεμάτων ανά κατηγορία οίνου καθώς επίσης και διαχρονικός πίνακας εξέλιξης αποθεμάτων οίνων και γλευκών, από το 1990 έως το 2025: