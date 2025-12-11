Μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων στα εισαγόμενα προϊόντα ανακοίνωσε η Κομισιόν

Την ενίσχυση των ελέγχων στις εισαγωγές τροφίμων, καθώς και ζωικών και φυτικών προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η Κομισιόν. Μετά την ολοκλήρωση του Διαλόγου Εφαρμογής με ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους εισαγωγικούς ελέγχους, ο Επίτροπος για την Υγεία και την Ευημερία των Ζώων, Olivér Várhelyi, παρουσίασε τα νέα μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να ενισχύσουν τη διασφάλιση για τους πολίτες της ΕΕ ότι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας τροφίμων, αλλά και για τους ευρωπαίους παραγωγούς ότι θα έχουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των παραγωγών στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα μέτρα αυτά αφορούν σε:

– Αύξηση κατά 50% του αριθμού των ελέγχων που διενεργούνται σε χώρες εκτός ΕΕ κατά την επόμενη διετία, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο ελέγχου εντός της ΕΕ

– Αύξηση κατά 33% των ελέγχων στα Ευρωπαϊκά Σημεία Ελέγχου Συνόρων, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα κράτη-μέλη πραγματοποιούν συνοριακούς ελέγχους σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις

– Στενότερη παρακολούθηση μη συμμορφούμενων εμπορευμάτων και χωρών, με αύξηση της συχνότητας των ελέγχων, όταν αυτό απαιτείται

– Στήριξη της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη, που πραγματοποιούν αυτούς τους πρόσθετους ελέγχους

– Δημιουργία ειδικής Ευρωπαϊκής Ομάδας Δράσης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εισαγωγικών ελέγχων, με ιδιαίτερη εστίαση στην υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων, στην ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών και στην ευζωία των ζώων, εξετάζοντας παράλληλα συντονισμένη δράση παρακολούθησης της ΕΕ για συγκεκριμένα εισαγόμενα προϊόντα.

– Εκπαίδευση περίπου 500 στελεχών εθνικών αρχών σχετικά με τους επίσημους ελέγχους, μέσω ειδικού ευρωπαϊκού προγράμματος.

– Επικαιροποιημένους κανόνες για την εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν ίχνη ιδιαίτερα επικίνδυνων φυτοφαρμάκων τα οποία απαγορεύονται στην ΕΕ, σύμφωνα με τα πρόσφατα επικαιροποιημένα διεθνή πρότυπα.

Υπενθυμίζεται ό,τι η ΕΕ διαθέτει μερικούς από τους αυστηρότερους κανόνες, παγκοσμίως, σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών, προστατεύοντας τους Ευρωπαίους πολίτες, τη γεωργία και το περιβάλλον. Μέσω αυτών των κανόνων, αποτρέπεται η είσοδος επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών στα ευρωπαϊκά σύνορα, παράγοντες οι οποίοι, διαφορετικά, θα μπορούσαν να απειλήσουν την παραγωγή, την επισιτιστική ασφάλεια αλλά και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, επισημαίνει η Κομισιόν.

«Κάθε ζώο, τρόφιμο και ζωοτροφή, φυτό και φυτικό προϊόν που εισέρχεται στην επικράτεια της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Υγειονομικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (SPS) της, καθώς και με ορισμένες απαιτήσεις για την ευζωία των ζώων. Αυτές οι απαιτήσεις δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση και ισχύουν για όλους τους εμπορικούς εταίρους» σημειώνει , τονίζοντας ότι γι’ αυτή τη συμμόρφωση υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα επίσημων ελέγχων της αγροδιατροφικής αλυσίδας, τόσο από τα κράτη-μέλη στα σύνορα, όσο και από την Κομισιόν σε τρίτες χώρες για να διασφαλίσει ότι η επίσημη εποπτεία της παραγωγής και των προτύπων ελέγχου τους ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

«Η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων που καταναλώνονται στην ΕΕ αποτελεί μία από τις βασικές μου ευθύνες. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα προϊόντα που παράγονται εντός της Ένωσής μας, αλλά και για εκείνα που εισάγουμε. Ως ο κορυφαίος εμπορικός παράγοντας τροφίμων παγκοσμίως, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε ζωικό, φυτικό ή διατροφικό προϊόν που φτάνει από άλλες χώρες πληροί τα αυστηρά υγειονομικά και ασφαλιστικά μας πρότυπα. Τα νέα μέτρα θα ενισχύσουν και θα εκσυγχρονίσουν περαιτέρω το ήδη ισχυρό σύστημα επίσημων ελέγχων μας, προς όφελος των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ», δηλώνει ο Olivér Várhelyi, Επίτροπος για την Υγεία και την Ευημερία των Ζώων.