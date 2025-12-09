Στους 3,23 εκατ. τόνους η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου 2025/2026, προβλέπει η Κομισιόν

Xαμηλότερη κατά περίπου 10% από τις περσινές εκτιμήσεις υπολογίζεται η νέα παραγωγή ελαιολάδου διεθνώς, καθώς, σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Κομισιόν, οι ποσότητες θα αγγίξουν τους 3,23 εκατ. τόνους, έναντι των 3,57 εκατ. τόνων πέρυσι. Η ευρωπαϊκή παραγωγή προβλέπει απώλειες της τάξεως του 2,5% (2,05 εκατ. τόνους φέτος από 2,11 εκατ. τόνους πέρυσι), περιορίζοντας τις απώλειες της τάξεως του 19,4% των παραγωγών των μη ευρωπαϊκών κρατών, αφού η Τυνησία αναμένει μικρότερη παραγωγή κατά 21% και η Τουρκία κατά 43%. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι Τυνησιακές Αρχές, η χώρα φέτος αναμένει ρεκόρ παραγωγής ελαιολάδου, φτάνοντας τους 500.000 τόνους. Ως προς τις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες, η νέα παραγωγή της Ισπανίας προβλέπεται στους 1,37 εκατ. τόνους, χαμηλότερη κατά 3% από πέρυσι, ενώ η Ιταλία δείχνει να ανακάμπτει κατά 21% από την προηγούμενη χρονιά με τη φετινή πρόβλεψη για 300.000 τόνους. Αντίθετα, η Ελλάδα, με 220.000 τόνους, αναμένει απώλειες κατά 12% από τη μέτρια περσινή παραγωγή, το ίδιο και η Πορτογαλία, με μία εκτιμώμενη μείωση της τάξεως του 15% και προβλεπόμενες ποσότητες 150.000 τόνων (βλ. Γράφημα 1).

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκτιμήσεις, το ισοζύγιο ελαιολάδου της ΕΕ κατά τη νέα ελαιοκομική περίοδο αναμένεται να αφήσει ελαφρώς υψηλότερα τελικά αποθέματα από τη χαμηλή σκυτάλη (σ.σ. 372.000 τόνοι) που έδωσε η προηγούμενη χρονιά. Αυτά προβλέπονται στους 403.000 τόνους, με τις εισαγωγές να εκτιμώνται στους 190.000 τόνους και τις εξαγωγές στους 787.000. Σε όρους κατανάλωσης, αυτή αναμένεται να παραμείνει σταθερή στους 1,64 εκατ. τόνους για τις τρίτες χώρες και ελαφρώς μειωμένη κατά 2,7% για την κοινότητα από τα επίπεδα στα οποία είχε ανακάμψει πέρυσι, συμπαρασύροντας τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια κατανάλωση στους σχεδόν 3,07 εκατ. τόνους, χαμηλότερα κατά 1,3% από πέρυσι.

Οι μεταβολές των τιμών κατά τους πρώτους μήνες παραγωγής

Αισθητά χαμηλότερες από πέρυσι, αλλά κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα ήταν οι τιμές του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση της Κομισιόν, για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ειδικότερα, για την Ελλάδα ανήλθαν στα 4,42 ευρώ/κιλό, υψηλότερα κατά 4% από τον προηγούμενο μήνα, αλλά χαμηλότερα κατά 35% από πέρυσι.

Ομοίως, για την Ισπανία στα 4,25 ευρώ/κιλό, χαμηλότερα κατά 42% από πέρυσι, αλλά κατά 2% υψηλότερα από τον περασμένο μήνα και με μικρή υποχώρηση στα 9,12 ευρώ/κιλό για την Ιταλία (-4% από τον περασμένο μήνα και -1% από πέρυσι). Υποχώρηση τιμών παραγωγού για το έξτρα παρθένο κατέγραφε κατά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου η Ιταλία (Μπάρι), ενώ η Ισπανία (Χαέν) έδειχνε αύξηση κατά 5,4% από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι τιμές παραγωγού έξτρα παρθένου ελαιολάδου σε αυτές τις ενδεικτικές αγορές των μεγάλων ελαιοπαραγωγών χωρών της Ευρώπης για το διάστημα 3-9 Νοεμβρίου ανέρχονταν στα 4,39 ευρώ/κιλό στη Χαέν της Ισπανίας (-36% από πέρυσι), στα 7,50 ευρώ/κιλό στο Μπάρι της Ιταλίας (-16% από πέρυσι) και στα 4,40 ευρώ/κιλό στα Χανιά (-29% από πέρυσι), όπως σημειώνει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (ΔΣΕ), σε πρόσφατη δημοσίευση.

ΔΣΕ: Υποχώρηση τιμών παραγωγού και αυξημένες εισαγωγές στους κύριους προορισμούς

Τον Σεπτέμβριο, η τιμή μονάδας για τις εξαγωγές ελαιολάδου ανήλθε στα 5,26 ευρώ/κιλό (-40,3% από πέρυσι και -1,2% από τον προηγούμενο μήνα) με τους όγκους να βελτιώνονται, αντίστροφα κατά 27,9%, ξεπερνώντας τους 66.000 τόνους. Η αντίστοιχη τιμή για το έξτρα παρθένο ανήλθε στα 5,8 ευρώ/κιλό, ενώ οι ποσότητες που εξήχθησαν στην κατηγορία αντιπροσώπευαν το 67,3% του όγκου των εξαγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΣΕ, ο δείκτης τιμών μονάδας μεταβλήθηκε τον Μάρτιο του 2024 και τον Σεπτέμβριο 2025 είχε υποχωρήσει κατά 72,8% από το επίπεδο που βρισκόταν έναν χρόνο πριν. Ανάκαμψη καταγράφεται σε ό,τι αφορά τους εισαγόμενους όγκους ελαιολάδου, με τους σημαντικότερους εισαγωγείς (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα και ΗΠΑ) να δείχνουν συνολικά αύξηση κατά 11% κατά το διάστημα Οκτωβρίου 2024-Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό. Κύριοι προμηθευτές τους παρέμειναν οι Ισπανία (29,4%), Τυνησία (27,9%) και Ιταλία (21,2%), ενώ η χώρα μας κατατάσσεται στην 6η θέση προμηθευτών, μαζί με την Αργεντινή, με μερίδιο 2,2%, έχοντας αυξήσει τους όγκους της κατά 43,7%, έναντι εκείνων του 2023/2024.

Χαμηλότερες κατά 28,1% οι τιμές για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

Η μείωση των τιμών παραγωγού έχει μετακυλήσει αισθητά και στο εμπόριο, με τις τιμές καταναλωτή (λιανικής) να διαγράφουν πορεία υποχώρησης από τον Απρίλιο 2024. Σύμφωνα με το ΔΣΕ, ο ευρωπαϊκός εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή για το ελαιόλαδο μειώθηκε κατά 28,1% τον Σεπτέμβρη από το αντίστοιχο περσινό επίπεδο, καταγράφοντας μεγαλύτερη υποχώρηση από ό,τι τον Αύγουστο (-2%). Ανά χώρα, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση καταγράφηκε στις Γαλλία (43%), Φινλανδία (37,1%) και Βουλγαρία (29,6%), ενώ για τη χώρα μας ήταν μικρότερη του μέσου όρου, στο (-17,6%) (βλ. Γράφημα 2).