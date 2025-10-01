Το πρόγραμμα “Sin maíz no hay país”, που ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Μεξικού, Claudia Sheinbaum, στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής του τοπικού παραδοσιακού καλαμποκιού, ειδικά των εγχώριων (ντόπιων) ποικιλιών, με μέτρα όπως:

Καθιέρωση τιμών εγγύησης (π.χ. “precio de garantía”) για τους μικρούς παραγωγούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν σταθερό εισόδημα.

(π.χ. “precio de garantía”) για τους μικρούς παραγωγούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν σταθερό εισόδημα. Παροχή δωρεάν λιπασμάτων για τη στήριξη της καλλιέργειας των ντόπιων ποικιλιών.

για τη στήριξη της καλλιέργειας των ντόπιων ποικιλιών. Προώθηση της πώλησης τορτί γιας παραγόμενης από τους ίδιους τους παραγωγούς , ώστε η αλυσίδα παραγωγής να ενισχυθεί τοπικά.

, ώστε η αλυσίδα παραγωγής να ενισχυθεί τοπικά. Ενίσχυση μιας τρ άπ εζας γενετικού υλικού για τη διατήρηση των σπόρων των ντόπιων ποικιλιών καλαμποκιού.

για τη διατήρηση των σπόρων των ντόπιων ποικιλιών καλαμποκιού. Συνάφεια με την πρόσφατη συνταγματική μεταρρύθμιση που απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ώστε να προστατευθούν οι ντόπιες ποικιλίες.

Το πρόγραμμα έχει ευρύ χαρακτήρα πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας, καθώς υπογραμμίζεται η σύνδεση του καλαμποκιού με την ταυτότητα, την ασφάλεια τροφίμων και τη βιοποικιλότητα του Μεξικού. Η χώρα θεωρείται κοιτίδα του καλαμποκιού με μεγάλη ποικιλία εγχώριων ποικιλίες (στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι καλλιεργούνται 64 ποικιλίες καλαμποκιού, εκ των οποίων 59 είναι ντόπιες).