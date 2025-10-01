ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πρόγραμμα διατήρησης παραδοσιακών ποικιλιών καλαμποκιού ανακοίνωσε η Sheinbaum

Το πρόγραμμα “Sin maíz no hay país”, που ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Μεξικού, Claudia Sheinbaum, στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής του τοπικού παραδοσιακού καλαμποκιού, ειδικά των εγχώριων (ντόπιων) ποικιλιών, με μέτρα όπως:

  • Καθιέρωση τιμών εγγύησης (π.χ. “precio de garantía”) για τους μικρούς παραγωγούς, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουν σταθερό εισόδημα.
  • Παροχή δωρεάν λιπασμάτων για τη στήριξη της καλλιέργειας των ντόπιων ποικιλιών.
  • Προώθηση της πώλησης τορτίγιας παραγόμενης από τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε η αλυσίδα παραγωγής να ενισχυθεί τοπικά.
  • Ενίσχυση μιας τράπεζας γενετικού υλικού για τη διατήρηση των σπόρων των ντόπιων ποικιλιών καλαμποκιού.
  • Συνάφεια με την πρόσφατη συνταγματική μεταρρύθμιση που απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ώστε να προστατευθούν οι ντόπιες ποικιλίες.

Το πρόγραμμα έχει ευρύ χαρακτήρα πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας, καθώς υπογραμμίζεται η σύνδεση του καλαμποκιού με την ταυτότητα, την ασφάλεια τροφίμων και τη βιοποικιλότητα του Μεξικού. Η χώρα θεωρείται κοιτίδα του καλαμποκιού με μεγάλη ποικιλία εγχώριων ποικιλίες (στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι καλλιεργούνται 64 ποικιλίες καλαμποκιού, εκ των οποίων 59 είναι ντόπιες).

