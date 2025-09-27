Αναγραφή προέλευσης σε αβγά και κρέας πουλερικών-κουνελιών ζητούν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί

Οι ευρωπαϊκοί κλάδοι των πουλερικών, των αβγών και της κονικλοτροφίας ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την αναγραφή προέλευσης των τροφίμων, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν πραγματικά τι αγοράζουν και τι καταναλώνουν. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά την εξαγγελία της προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, όπου παρουσίασε τη νέα εκστρατεία «Buy European Food», για την προώθηση των ευρωπαϊκών τροφίμων.

Σε κοινή τους δήλωση στις 17 Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι των κλάδων σημείωσαν ότι για να είναι ουσιαστική η καμπάνια, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες για την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Όπως επεσήμαναν, οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν την επισήμανση μόνο σε φρέσκο κοτόπουλο και αβγά.

Δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση για επεξεργασμένα προϊόντα, όπως nuggets, πίτσες ή έτοιμα γεύματα, για το κρέας κουνελιού σε όλες τις μορφές του –φρέσκο, ψυχόμενο, κατεψυγμένο ή επεξεργασμένο– και στον κλάδο του HORECA (εστίαση, catering, ξενοδοχεία κ.λπ.), όπου χρησιμοποιείται η πλειονότητα των εισαγόμενων προϊόντων.

Σημαντική παράλειψη

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, αυτή η παράλειψη «αποτρέπει τους καταναλωτές από το να γνωρίζουν αν καταναλώνουν ευρωπαϊκά προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ευζωίας, περιβαλλοντικά και ασφάλειας τροφίμων ή εισαγωγές με χαμηλότερες προδιαγραφές». Για τον λόγο αυτόν, καλούν την Επιτροπή να επεκτείνει την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης, ώστε να καλύπτει:

Όλα τα προϊόντα πουλερικών και κουνελιών, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων προϊόντων και του κιμά, όλα τα αβγά και τα προϊόντα αβγών, καθώς και την εστίαση, το catering και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πώλησης τροφίμων.

Αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι η ενισχυμένη επισήμανση προέλευσης θα τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα αποτρέψει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους παραγωγούς και μεταποιητές να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να αναγνωρίζεται η αξία τους στην αγορά. Όπως επισημαίνουν, η εκστρατεία «Buy European Food» θα έχει ουσιαστικό νόημα μόνο εάν οι καταναλωτές μπορούν να διακρίνουν ποια τρόφιμα παράγονται στην ΕΕ και σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της Ένωσης. Η ανακοίνωση φαίνεται ότι προκάλεσε έκπληξη σε ορισμένες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς δεν είχε συζητηθεί με λεπτομέρειες πριν από την ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη γραμμή προϋπολογισμού, αν και αναμένεται επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ για το 2026, πιθανότατα για πολυ-προγράμματα προώθησης των τροφίμων της ΕΕ.

Οι υπογράφοντες

Οι υπογράφοντες τη δήλωση περιλαμβάνουν τους AVEC, Copa-Cogeca, EFFAB, ERA, ERPA και EUWEP, εκπροσωπώντας παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους των αντίστοιχων κλάδων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπογραμμίζουν, η επέκταση της επισήμανσης προέλευσης αποτελεί απαραίτητο βήμα για να μπορέσουν οι πολίτες να αγοράζουν πραγματικά ευρωπαϊκά τρόφιμα και να στηρίζουν τους παραγωγούς της ΕΕ.

Με την πίεση των κλάδων να αυξάνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αποφασίσει πώς θα επεκτείνει τις υποχρεώσεις επισήμανσης, ώστε να καλύψει όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και να δημιουργήσει ένα ενιαίο, διαφανές και αξιόπιστο σύστημα ενημέρωσης των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.