Μόνο με ενεργή σύμβαση σε Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης οι δικαιούχοι βιολογικών ενισχύσεων

Με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε και δημοσίευσε στη «Διαύγεια» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλάζουν οι όροι συμμετοχής των παραγωγών στο οικολογικό σχήμα Π1-31.9 “Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας” της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, δικαιούχοι θα είναι μόνο ενεργοί γεωργοί ή ομάδες γεωργών που, κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ενίσχυσης, διαθέτουν αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές τα οποία:

είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας,

έχουν ολοκληρώσει το στάδιο μετατροπής, όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848,

συνοδεύονται από ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ), καθώς και από ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος TRACES.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τις καλλιέργειες καπνού: οι παραγωγοί που διαθέτουν καπνά ή μέρη καπνού για επεξεργασία θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/40/ΕΕ, και ειδικότερα το άρθρο 13 της.

Η απόφαση διατηρεί κατά τα λοιπά σε ισχύ το θεσμικό πλαίσιο που ορίστηκε με την υπουργική απόφαση του Ιουνίου 2023, το οποίο αφορά την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων του άρθρου 31 της νέας ΚΑΠ.

Η έναρξη ισχύος της τροποποίησης ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2025 και εφεξής.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση