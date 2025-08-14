Παράταση για τον ΑΤΑΚ έχει ζητήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί για την 29η Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να επιτραπεί η οριστικοποίηση των δηλώσεων ακόμη και χωρίς την προσκόμιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), με την προϋπόθεση η τακτοποίηση του θέματος να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου.

Όπως διευκρινίζουν πηγές της “ΥΧ”, η διαδικασία έχει πλέον καταστεί πιο αυστηρή, καθώς οι σχετικές αποφάσεις για ζητήματα ΑΤΑΚ θα πρέπει να εγκρίνονται από την ΑΑΔΕ.

Την ίδια στιγμή, σε εφαρμογή τίθεται ένα νέο κύμα στοχευμένων ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Πληρωμών, οι αρχές ζητούν καθημερινά συγκεκριμένα ΑΦΜ –περίπου δέκα την ημέρα– προκειμένου να πραγματοποιούνται πιο εστιασμένοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι.