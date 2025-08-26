NBG Business Seeds: Διαγωνισμός καινοτομίας με χρηματικά βραβεία και ευκαιρίες δικτύωσης

Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Ο διαγωνισμός συνεχίζει να αποτελεί ένα γόνιμο σημείο συνάντησης της επιχειρηματικής δημιουργικότητας με την τεχνολογική πρωτοπορία.

Στόχος του είναι να ενθαρρύνει ερευνητικά έργα, επιχειρηματικά σχέδια και τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις απαιτήσεις της οικονομίας του μέλλοντος. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι είναι, μεταξύ άλλων, η αγροδιατροφή, το περιβάλλον / κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η υγεία, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τρεις κορυφαίες προτάσεις θα διακριθούν με χρηματικά βραβεία ύψους 20.000, 12.000 και 8.000 ευρώ αντίστοιχα, μετά από αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί από πανεπιστημιακούς και ανώτατα στελέχη της Τράπεζας. Επιπλέον, θεσπίζεται νέο Ειδικό Βραβείο Property Tech, ύψους 4.000 ευρώ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η απονομή έως πέντε Ειδικών Βραβείων Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης, συνολικού ύψους 10.000 ευρώ, με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες οικονομικές αποφάσεις.

Πέρα από τα χρηματικά έπαθλα, οι νικητές αποκτούν πρόσβαση σε πολύτιμα δίκτυα υποστήριξης, αξιοποιούν ευκαιρίες προβολής και συνεργασίας, και ενδέχεται να προχωρήσουν σε στρατηγική συνέργεια με την Εθνική Τράπεζα, είτε μέσω αξιοποίησης των υπηρεσιών τους, είτε μέσω πιθανής συμμετοχής της Τράπεζας στο εταιρικό τους κεφάλαιο.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 15:00. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας.