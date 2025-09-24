Νέα Αριστερά: “Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εγγυάται πληρωμές τον Οκτώβριο”

«Η κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει, με το… καλημέρα, την εκτίμηση του κ. Μητσοτάκη ότι οι εξεταστικές επιτροπές οδηγούν σε συγκαλύψεις», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ως πρώτος μάρτυρας, αντί για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, τους οποίους η πλειοψηφία προστάτευσε, κατέθεσε ο νυν επικεφαλής του Οργανισμού, ο κ. Καββαδάς, ο κ. “Δεν ξέρω – Δεν απαντώ”, ο οποίος επικαλέστηκε τον πρόσφατο διορισμό του για να μην δώσει καμία απάντηση. Δεν ήταν καν σε θέση να εγγυηθεί την καταβολή των ενισχύσεων τον Οκτώβριο στους αγρότες, εντείνοντας την αβεβαιότητα και την ανησυχία στις τάξεις τους», επισημαίνει, προσθέτοντας πως «είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην απλή ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, για το αν παραμένουν στις θέσεις τους οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, ο κ. Καββαδάς, μετά από σιωπή αρκετών δευτερολέπτων, είπε ότι δεν γνωρίζει».

«Είναι προφανές ότι από αυτήν την παρουσία του επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες δεν θα πρέπει να στηρίζονται για τις επιδοτήσεις τους στον οργανισμό που διοικεί», καταλήγει η Νέα Αριστερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ