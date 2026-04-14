Νέα ευρωπαϊκή πρόταση για ανακούφιση στο κόστος καυσίμων και λιπασμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να χαλαρώσει το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν οικονομικά επιχειρήσεις που πλήττονται από την αύξηση του κόστους ενέργειας και λιπασμάτων.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα μέτρα στοχεύουν στην παροχή άμεσης και στοχευμένης στήριξης, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης που συνδέεται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερους δημόσιους πόρους για την κάλυψη εξόδων καυσίμων και λιπασμάτων, ιδίως σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο, όπως η γεωργία, οι οδικές μεταφορές και η ναυτιλία.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό.

Στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων, η Κομισιόν προτείνει επίσης να επιτραπεί η μερική αποζημίωση των επιχειρήσεων για την αύξηση του ενεργειακού κόστους σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς και η ενίσχυση της στήριξης προς ενεργοβόρες βιομηχανίες, με επιδοτήσεις που μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη αρκετά κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ουγγαρία, έχουν λάβει μέτρα όπως πλαφόν στις τιμές καυσίμων και φορολογικές ελαφρύνσεις, επιχειρώντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Τα κράτη-μέλη καλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεων πριν από την οριστικοποίησή τους εντός του μήνα, ενώ τα μέτρα θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα στοχεύουν ειδικά στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 48% και του πετρελαίου Brent κατά 41% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.