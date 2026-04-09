Κομισιόν: Καταπολέμηση της απάτης και της μόλυνσης στα τρόφιμα με τη χρήση AI

Μια νέα πλατφόρμα που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η «TraceMap» όπως ονομάζεται, δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να ανιχνεύει πιο γρήγορα απάτες στα τρόφιμα, μολυσμένα προϊόντα και εξάρσεις νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω τροφίμων. Το εργαλείο, το οποίο ανακοίνωσε η Κομισιόν και είναι ήδη διαθέσιμο στις εθνικές αρχές των κρατών-μελών, υποστηρίζει τις τελευταίες στον συντονισμό ενεργειών και στην ανάλυση δεδομένων της αλυσίδας εφοδιασμού, ενισχύοντας την ασφάλεια των τροφίμων για παραγωγούς και καταναλωτές.

Η πλατφόρμα συνδέει δεδομένα από υπάρχοντα συστήματα της ΕΕ, όπως το RASFF και το TRACES, για τον γρήγορο εντοπισμό ύποπτων παρτίδων και επιχειρήσεων. Επιτρέπει την ταχεία ανάκληση επικίνδυνων ή παραποιημένων προϊόντων χωρίς επιπλέον πόρους, ενώ διευκολύνει τον στοχευμένο έλεγχο και τις λεπτομερείς έρευνες. Μάλιστα, η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά για τον εντοπισμό και την ανάκληση βρεφικού γάλακτος με μολυσμένο λάδι ARA από την Κίνα.

Ο Επίτροπος Υγείας και Ευζωίας Ζώων, Olivér Várhelyi, χαρακτήρισε την πλατφόρμα «επανάσταση για την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε κρίσεις τροφίμων και να καταπολεμά την απάτη». Παράλληλα, όπως υποστηρίζει, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, προστατεύει τους Ευρωπαίους αγρότες και καταναλωτές και ενισχύει την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά συστήματα ασφάλειας τροφίμων, αναφέρει το δελτίο της Agra Facts, ενημερωτικής ιστοσελίδας που παρουσιάζει τις εξελίξεις σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή γεωργία.

Με την «TraceMap», η ΕΕ αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο για πρόληψη και έλεγχο κρίσεων, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα που φτάνουν στο τραπέζι των καταναλωτών είναι ασφαλή, ποιοτικά και απαλλαγμένα από απάτη ή μόλυνση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής.