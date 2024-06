«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»: Βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας στην Ανατολική Μεσόγειο

Μια εκδήλωση με διεθνές ενδιαφέρον για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, από την Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών και τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με την υποστήριξη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ).

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης «Promoting small-scale aquaculture sustainability in Southeast Mediterranean» (προώθηση της βιωσιμότητας υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο), στο οποίο θα συμμετέχουν 5 μονάδες υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας από τη Μεσόγειο, που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτό διαγωνισμό της GFCM στις χώρες τους.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η κα Μαρία Δαμανάκη, πρώην Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ .Houssam Hamza, Υπεύθυνος υδατοκαλλιεργειών της GFCM και η κα Έφη Λαζαρίδου, CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Η κα Δαμανάκη τόνισε τη σπουδαιότητα των υδατοκαλλιεργειών για το μέλλον της διατροφικής επάρκειας και εξήρε τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και της υλοποίησής της στην Ελλάδα. O κος Hamza σημείωσε χαρακτηριστικά «Η μικρής κλίμακας υδατοκαλλιέργεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεσογειακής κληρονομιάς και συμβάλλει σημαντικά στη μεσογειακή διατροφή. H υποστήριξη και ο εκσυγχρονισμός των εργαλείων για τη διασφάλιση της ευημερίας των υδατοκαλλιεργητών, των τροφίμων από υδάτινα οικοσυστήματα και του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας». Η κα Λαζαρίδου παρουσίασε τη γενική φιλοσοφία του προγράμματος «Promoting small-scale aquaculture sustainability in Southeast Mediterranean» και την σημασία του και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι που η Ελλάδα είναι ηγέτης στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. Τα τρόφιμα που παράγονται από τις υδατοκαλλιέργειες μπορούν να παρέχουν μια βιώσιμη και θρεπτική πηγή με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες ζωικής παραγωγής και να υποστηρίξουν την επισιτιστική ασφάλεια στη Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί τιμή για τον οργανισμό μας να συνεργαστεί με την Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο που του εμπιστεύτηκε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Ως οργανισμός, είχαμε την ευκαιρία να προσαρμόσουμε τις αποκλειστικές μεθοδολογίες επιτάχυνσης επιχειρήσεών μας για να εξυπηρετήσουμε έναν πολλά υποσχόμενο τομέα που μπορεί να γίνει μια βιώσιμη λύση για τη σίτιση της ανθρωπότητας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η προσπάθεια θα σηματοδοτήσει την αρχή περαιτέρω πρωτοβουλιών για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας τροφίμων από υδάτινα οικοσυστήματα.»

Aκολούθησαν τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές συζητήσεις σχετικά με τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.

Το πρώτο πάνελ είχε θέμα «Trends in the aquaculture industry at the international and regional level» και συμμετέχοντες τους κκ Λεωνίδα Παπαχαρίση, Επιστημονικό Σύμβουλο της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), Βλάση Τσέζο, CEO της Agritrack και Ιωάννη Τζοβενή, Ιδρυτή της MicroPhykos και συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Νούσια, Country Director της Envolve Entrepreneurship. Η συζήτηση εστίασε στις νέες τάσεις που ήδη διαμορφώνουν τον κλάδο, όπως η χρήση νέων τεχνολογιών IοT, η επιλογή αξιοποίησης νέων ειδών, όπως τα φύκια, καθώς και η σημασία της παραγωγής και αξιοποίησης των δεδομένων που δημιουργούνται από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου, τονίζοντας επίσης τη συμβολή της τεχνολογίας στην βιωσιμότητα του.

Το δεύτερο πάνελ είχε θέμα «Linking research and industry advancements to the market» και συμμετέχοντες τον Αν. Καθηγητή κ. Μανώλη Μαλανδράκη, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον κ. Πάνο Καλόγιωργα, Strategy Manager της Deloitte και συντονιστή τον κ. Αντώνη Παπαδόπουλο, Διευθυντή Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Η συζήτηση εστίασε στο πώς η ακαδημαϊκή έρευνα μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου με νέες μεθόδους παραγωγής, την εισαγωγή νέων ειδών και τη δημιουργία αποδοτικών υγιεινών τροφίμων, και παράλληλα να συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων για την υδατοκαλλιέργεια.

Το τρίτο και τελευταίο πάνελ είχε ως θέμα Highlighting the role of Producer Organizations, Associations and Chambers of Commerce in the industry‘s progress and competitiveness και συμμετείχαν η κα Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και ο Δρ Μιχάλης Χατζιευσταθίου, Μέλος του ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ) και συντονιστή τον κ. Γεώργιο Παξιμάδη, ειδικό σε θέματα υδατοκαλλιεργειών της GFCM. Μέσω ενός πολύ ενδιάφεροντος διαλόγου, αναδείχθηκε ο ρόλος των συνεργειών στον κλάδο, η ανάγκη διασύνδεσης και διάδρασης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η σημασία της συνεχούς ενημέρωσης όλων των παραγωγικών μερών του κλάδου, ώστε να είναι ανταγωνιστικός και βιώσιμος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την βράβευση των στελεχών 5 μονάδων υδατοκαλλιέργειας που επιλέχθηκαν για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι μονάδες προέρχονται από τις παρακάτω χώρες: Αίγυπτο, Αλγερία, Λίβανο, Μαρόκο και Τυνησία και τα βραβευθέντα στελέχη θα συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης το οποίο θα περιλαμβάνει:

α) ένα εντατικό δεκαήμερο εκπαιδευτικών εργαστηρίων που θα παρακολουθήσουν στην Ελλάδα από τις 12/6 έως τις 21/6. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία διδάσκονται από μια διεθνή εκπαιδευτική ομάδα, αφορούν μεταξύ άλλων την επιχειρηματική ανάπτυξη, την καινοτομία, την βιωσιμότητα, τις τεχνολογικές τάσεις, την ασφάλεια και τις πωλήσεις.

β) Επισκέψεις σε πρότυπες μονάδες υδατοκαλλιέργειας στην χώρα μας, καθώς και ερευνητικά εργαστήρια, προκειμένου να ενημερωθούν για την ελληνική τεχνογνωσία στον κλάδο.

γ) 100 ώρες εξατομικευμένου consulting από ειδικούς συμβούλους για την βελτίωση των επιχειρήσεων τους.

Η διεξαγωγή αυτής της εκδήλωσης για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Αθήνα και η επιλογή της Ελλάδας ως τόπο υλοποίησης του διεθνούς προγράμματος αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η χώρα μας στον τομέα, καθώς και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στο να αποτελέσει σημείο αναφοράς διεθνούς ενδιαφέροντος.