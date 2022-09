Νέα πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2022 και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΕ για την επόμενη τριετία ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λουκία Σαράντη Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ : Γιάννης Σταύρου Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλειος Καφάτος Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αθανάσιος Τζιρίτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ανδρέας Δημητρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ : Αικατερίνη Νένδου ΕΦΟΡΟΣ : Κωνσταντίνος Κουκούντζος ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : Αθανάσιος Λιάγκος ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : Μαρία Χατζάκου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σαράντη Λουκία, του Αθανασίου

Η Λουκία Σαράντη είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της βιομηχανίας ξύλου AKRITAS, η οποία απασχολεί 250 άτομα, με έδρα στο νομό Έβρου και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000. Είναι Έφορος (Trustee) του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και μέλος της Επιτροπής Β. Ελλάδος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Παράλληλα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Marketing.

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ

Σταύρου Ιωάννης, του Γεωργίου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1959. Σπούδασε Οικονομική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Lyon II στη Γαλλία και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Κολέγιο της Ευρώπης στη Bruges Βελγίου και στο London School of Economics and Political Science. Από το 1983 έως το 1985 εργάστηκε ως βοηθός καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης και δίδαξε μαθήματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διοίκησης. Από το 2003 έως σήμερα εκλέγεται στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου – Εκτελεστικού. Διετέλεσε Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (1987-1999), Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (2001-2003), Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος (1997-2003) και Αντιπρόεδρος του IMESE Business School (2001-2003). Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, της Logismos Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ, της Whale Graphics A.E., της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη και του COMPETE.GR – Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Επίσης διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ΑΕ, της ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Τμήμα Μακεδονίας. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Ορφανίδου και έχει μια κόρη.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καφάτος Βασίλειος , του Εμμανουήλ

O Βασίλης Καφάτος είναι Partner (Εταίρος) της Deloitte. Είναι ο Clients & lndustries Leader της Deloitte στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Deloitte Alexander Competence Center. Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης εταιρικής και ψηφιακής στρατηγικής, ανασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων & εξαγορών και λειτουργικής βελτίωσης. Διαθέτει σημαντική συμβουλευτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως του τουρισμού, της φιλοξενίας, των επενδυτικών κεφαλαίων, των καταναλωτικών προϊόντων και της βιομηχανίας. Είναι Έφορος (Trustee) του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το lJniversity of Texas at Austin (ΜΒΑ in Corporate Strategy) και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Ηγεσία Επιχειρήσεων από το lnstitute for Management Development (IMD) — Lausanne.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τζιρίτης Αθανάσιος , του Στέφανου Λάζαρου

Ο Θάνος Τζιρίτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 1979. Το 1996 αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το 2003 αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Οικονομολόγων Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Στα πλαίσια των σπουδών του, το 2001, παρακολούθησε μαθήματα Marketing και Χρηματοοικονομικών στο Haas Business School του Berkeley της Καλιφόρνια. Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά. Από το 2004 μέχρι το 2006 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Εξαγωγών της εταιρίας ISOMAT ABEE. Στη συνέχεια κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της εταιρίας, μέχρι και τον Ιούνιο του 2013, όποτε και προήχθη στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και Αντιπροέδρου. Από το 2018 έως και σήμερα κατέχει την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρίας. Ο Θάνος Τζιρίτης υπήρξε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ για πολλαπλά έτη, κατέχοντας διάφορες θέσεις όπως αυτή του Β’ Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Το 2013 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΕ και έκτοτε παραμένει ενεργό μέλος αυτού.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημητρίου Ανδρέας , του Χρήστου

Γεννήθηκε στα Ραβένια του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων το έτος 1972. Γονείς του είναι ο Χρήστος και η Γεωργία Δημητρίου Αγρότες -Πτηνοτρόφοι. Είναι παντρεμένος με την Παναγιώτα Μπουκουβάλα με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Χρήστο, τον Γιάννη, τον Γιώργο και τη Συμέλα. Πτυχιούχος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δραστήριος και κοινωνικός από τα μαθητικά του χρόνια. Πανελλήνιος Πρωταθλητής στο άθλημα της κωπηλασίας. Ενεργή δράση σε Μαθητικούς και Πανεπιστημιακούς Συλλόγους. Ενεργή ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1998 έως το 2014. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Οργανισμών στον Καποδιστριακό Δήμο Αγίου Δημητρίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια στον Καλλικρατικό Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων. Ανήκει στους πτηνοτρόφους της 2ης γενιάς του ”Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” συνεχίζοντας την παράδοση των γονιών του και έχοντας αναπτύξει μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.). Αντιπρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Πτ.). Α΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος (ΕΘ.Ε.Α.Σ.). Μέλος του Δ.Σ. της ασφαλιστικής «Συνεταιριστική». Μέλος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδος. Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανωμένων Πτηνοτρόφων – Παραγωγών. Πτηνοτρόφος-Μέλος του” Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 1996. Μέλος του Δ.Σ. του ” Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 2000 έως σήμερα. Πρόεδρος εταιρίας ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. (θυγατρικής εταιρίας του ”Α.Π.Σ.Ι.- Η ΠΙΝΔΟΣ”) από το 2004 έως το 2008. Αντιπρόεδρος του ”Α.Π.Σ.Ι.-Η ΠΙΝΔΟΣ” από το 2008 έως την 25/06/2012. Πρόεδρος του ”Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ” από την 25/06/2012.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Νένδου Αικατερίνη, του Σταύρου

Διευθύνουσα Σύμβουλος της αρτοβιομηχανίας SELECT BAKERY. Τρίτη γενιά επιχειρηματίας, ξεκίνησε την καριέρα της ως ορκωτός ελεγκτής στις εταιρείες Arthur Andersen και KPMG. Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) από το 2009 και η 1η γυναίκα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ από το 2015. Μέλος ΔΣ από το 2020 της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος (www.culturalsociety.gr). Είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Κετεντζόγλου & έχουν δύο γιούς. Δραστηριότητες : συμμετοχή σε workshops και προγράμματα δια βίου μάθησης.

ΕΦΟΡΟΣ

Κουκούντζος Κωνσταντίνος, του Νικολάου

Ο κ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Kleemann η οποία ιδρύθηκε το 1983 στο Κιλκίς και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες κατασκευής ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, διανέμοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Γεννημένος το 1973, είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Η πορεία του στον όμιλο της Kleemann ξεκίνησε το 2002 στη Leistritz, στο Bochum της Γερμανίας, θυγατρικής τότε του ομίλου, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος. Αργότερα ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίων της Kleemann και του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας. Από το 2011 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Βορείου Ελλάδος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αντιπρόεδρος της ΠΕΤΑΚ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων) καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Thess – INTEC A.E.

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.

Λιάγκος Αθανάσιος , του Ελευθερίου

Ο Αθανάσιος Λιάγκος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ΑΕ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας». Κατείχε θέση Αντιπροέδρου, αν. Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ. Διετέλεσε στέλεχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου ως συντονιστής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Λιμένων και Μαρίνων, καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων της Ελλάδας. Επίσης, κατείχε θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέλους Διοικητικών Συμβουλίων στις προαναφερθείσες εταιρείες. Έχει πολυετή πείρα σε θέματα εταιρικής στρατηγικής και διακυβέρνησης. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.

Χατζάκου Μαρία , του Κωνσταντίνου

Η Μαίρη Χατζάκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει σπουδές Οικονομικής κατεύθυνσης και το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας εξελίχθηκε στη ΜΕΒΓΑΛ. Εργάσθηκε σε όλα σχεδόν τα τμήματα της εταιρείας, όπως Οικονομική Διεύθυνση, Πωλήσεις, Marketing. 1990 – 2006 : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΕΒΓΑΛ. 2001 – 2006 : Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ. 2006 – 2010 : Μέλος της διοίκησης του κέντρου αποκατάστασης ΑΡΩΓΗ. 2006 – 2012 : Εκλεγμένη Γενική Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). 2015 – Ιούλιος 2021 : Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ. Ιούλιος 2021 – Σήμερα : Πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ. Παράλληλα έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση σε φορείς και δομές που στηρίζουν ευπαθής ομάδες : Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χαρίσειου Γηροκομείου, Ιδρυτικό μέλος του κοινωνική παντοπωλείου ΜΑΖΙ, Μέλος της ΕΛΕΠΑΠ.