Ο Χάνσεν προτείνει προσωρινή αναστολή των εισαγωγών ζάχαρης χωρίς δασμούς για να στηρίξει τους παραγωγούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει να προτείνει την προσωρινή αναστολή των αφορολόγητων εισαγωγών ζάχαρης, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειώσει την πίεση που δέχονται οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πτώση των τιμών και αυξημένο διεθνή ανταγωνισμό.

«Θα προτείνω προσωρινή αναστολή του καθεστώτος επεξεργασίας εισαγόμενης ζάχαρης, ώστε να μειωθούν οι πιέσεις στους παραγωγούς», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής της αναστολής.

Το πρόγραμμα «inward processing relief» (IPR) επιτρέπει στις εταιρείες να εισάγουν ζάχαρη χωρίς δασμούς και χωρίς περιορισμούς, με την προϋπόθεση ότι η ζάχαρη θα επεξεργαστεί ή θα μετατραπεί σε τρόφιμα και θα επανεξαχθεί εκτός ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Ζαχαρότευτλων (CIBE) χαιρέτισε την αναστολή, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία και έγκαιρη για την αγορά. Σύμφωνα με την ένωση, η κίνηση αυτή θα στείλει το σωστό μήνυμα και θα ανακουφίσει την πολύ πιεσμένη ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης, η οποία υποφέρει από υπερπροσφορά και πτώση των τιμών στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Αντίθετα, η βιομηχανία ζάχαρης και οι μεγάλες εταιρείες-χρήστες ζάχαρης προειδοποιούν ότι η πτώση των τιμών οφείλεται κυρίως στην υπερπαραγωγή ζαχαρότευτλων και ζητούν να μην ανασταλεί το καθεστώς IPR. Όπως αναφέρουν σε κοινή δήλωση, μια τέτοια αναστολή θα αυξήσει το κόστος παραγωγής για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης μέσω του IPR κατά το εμπορικό έτος 2024/25 αυξήθηκαν κατά 19%, φτάνοντας τους 587.000 τόνους, εκ των οποίων το 95% προήλθε από τη Βραζιλία. Οι εισαγωγές λευκής ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 5% σε 155.000 τόνους, με το 43% από τη Βραζιλία, ακολουθούμενη από Μαρόκο, Αίγυπτο και Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί εκφράζουν ανησυχία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και για την πιθανή επίδραση εμπορικών συμφωνιών, όπως αυτή με το μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, που προβλέπει μεγαλύτερη ποσόστωση ζάχαρης.