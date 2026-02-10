Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια που περιέχουν μουσκιμόλη

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και διενέργειας σχετικών ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies), τα οποία διανέμονται από την εταιρεία ‘EC STEVIA A.E.’ που βρίσκεται στον Ταύρο, ενώ διατίθενται από καταστήματα επωνυμίας ‘SMOKE CARTEL E.E.’. Υπογραμμίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά σε διάφορες γεύσεις και μέσω διαδικτύου, καθώς και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., όπου διαπιστώθηκε η παρουσία της ουσίας μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα, κρίνονται ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ για κατανάλωση, καθώς η παρουσία της μουσκιμόλης τα καθιστά επιβλαβή για την υγεία σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά φέρουν στην επισήμανσή τους ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» ή παρόμοιες διατυπώσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή τους θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα (ενδεικτικές φωτογραφίες κάτωθι), τα οποία αναφέρουν στην επισήμανσή τους την παρουσία μουσκιμόλης ή Amanita muscaria ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies» “Magic Maushroom” κ.λπ., να μην τα καταναλώσουν.