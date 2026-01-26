Ο καβουρμάς του Διδυμοτείχου

Ένα θρακιώτικο αλλαντικό, για το οποίο οι περισσότεροι έχουν ακούσει πολλά, αλλά λίγοι έχουν την δυνατότητα να το έχουν στο πιάτο τους είναι πάντα ένας γευστικός πειρασμός.

Ο Χρήστος Δελιντζής, ιδιοκτήτης επιχείρησης κρεάτων κέρδισε το Χρυσό βραβείο στην 7η Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελληνικών Προϊόντων, καθώς ο καβουρμάς που διαθέτει η επιχείρησή του είναι ένα μοναδικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά.

Όλα είναι θέμα υλικών και προετοιμασίας. Σε ένα καζάνι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χάρη στο οποίο αποκτά την ιδιαίτερη γεύση, βράζει το κρέας, από καθαρό μοσχάρι. Ακολούθως, το κρέας το οποίο κατά το μαγείρεμα έχει φτάσει σε θερμοκρασία 70 βαθμών Κελσίου μπαίνει για πέντε λεπτά στον πάγο προκειμένου να μην ανοίξει η σακούλα της συσκευασίας και στην συνέχεια πηγαίνει στο ψυγείο, όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία και σε έξι με επτά ώρες είναι έτοιμος προς κατανάλωση .

Τελικά η αποθέωση της γεύσεως γίνεται στον ουρανίσκο. Συνοδευόμενος από κάποιο ποτό συνήθως τσίπουρο, κρύος σε κυβάκια ή μαγειρεμένος, αποτελεί συνοδευτικό ή κύριο πιάτο εάν προστεθεί σε κάποια άλλη συνταγή.

Η φήμη του εν λόγω καβουρμά του Διδυμοτείχου ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδος και φτάνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη έως και την Νιγηρία.

Με δυο χρυσά μετάλλια η επιχείρηση παρασκευής καβουρμά στον Έβρο καταφέρνει να ξεχωρίζει στον κόσμο της γαστρονομίας και όχι μόνο. Με μήκος 15,7 μέτρα και 300 κιλά κρέατος, ο μεγαλύτερος σε μέγεθος συσκευασμένος καβουρμάς του κ. Δελιντζή, το 2017 κέρδισε μια θέση στο βιβλίο Γκίνες.

Πηγή: ertnews.gr