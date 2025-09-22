Ο ΣΠΕΛ υποστηρικτικός φορέας στο Argus Fertilizer Europe Conference 2025

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) έχει την ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχει ως υποστηρικτικός φορέας στην κορυφαία διοργάνωση του κλάδου των Λιπασμάτων, στο Argus Fertilizer Europe Conference, που θα πραγματοποιηθεί 21–23 Οκτωβρίου 2025 στη Λισαβόνα.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι τελευταίες τάσεις της αγοράς λιπασμάτων, οι νέες νομοθετικές εξελίξεις και οι στρατηγικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι νέες καινοτομίες στις τεχνολογίες θρέψης, στις ψηφιακές λύσεις για τη γεωργία και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η συμμετοχή στο συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα δικτύωσης με πάνω από 700 κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου λιπασμάτων και ενισχύει την ανάπτυξη ευκαιριών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Argus Media προσφέρει στα Μέλη στου ΣΠΕΛ ειδική έκπτωση 10% για να συμμετέχουν στο συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.argusmedia.com/en/events/conferences/fertilizer-europe-conference